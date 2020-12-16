В Кузбассе перевернулся автобус с рабочими: пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Три человека доставлены в больницу, еще трое – отправлены на амбулаторное лечение, двое от госпитализации отказались. Таковы последствия ДТП с перевернувшимся автобусом на технологической дороге в Кузбассе.

Утром 16 декабря в Новокузнецком районе по заснеженной технологической дороге одного из местных предприятий ехал служебный автобус ПАЗ с рабочими. Было около 07.30, когда водитель не смог справиться с управлением и вылетел с дороги в овраг.

- Водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг, - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.

Кроме водителя в этот момент в автобусе находились еще семь человек. Все – и пассажиры, и водитель – получили разные травмы.

- Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Его и еще двух человек в состоянии средней тяжести доставили в больницу, - сообщает пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

Еще два человека, которые получили травмы средней степени тяжести, от госпитализации отказались. Трое, чье состояние оценивается как легкой степени тяжести, отправлены на амбулаторное лечение.

Мужчину, чье состояние самое тяжелое, готовят к эвакуации автомобилем санавиации в Новокузнецк, в больницу более высокого уровня.

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