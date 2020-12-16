Сергей Цивилев: Наша жизнь немыслима без энергетики. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Уважаемые кузбассовцы!

Ежегодно 22 декабря в России отмечается профессиональный праздник работников энергетической отрасли.

В 2020 году он совпал с юбилеем: 100 лет назад был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), который стал первой программой развития народного хозяйства страны.

Сегодня жизнь немыслима без электроснабжения. Результат труда энергетиков - стабильная работа промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов и социальных учреждений, свет и тепло в домах, бесперебойная связь и движение транспорта. Это одновременно и благо, и ежедневная необходимость.

Энергетическая система Кузбасса является одной из крупнейших в стране, она включает 12 электростанций и около 54 тысяч километров разветвленной сети электролиний. Более 23 тысяч жителей региона трудится в этой отрасли.

Мы продолжаем работу по совершенствованию мощностей энергетического комплекса Кузбасса. В 2020 году на эти цели было направлено более 10 миллиардов рублей. Это позволило построить и реконструировать более 300 километров электросетей и более 50 подстанций. Так, в Новокузнецке после реконструкции открылась первая в Кузбассе цифровая подстанция. Продолжает развиваться электроснабжение горнолыжного курорта Шерегеш. В 38 поселках Таштагольского района установили более 200 автономных солнечных панелей. В Белове продолжается масштабное обновление системы теплоснабжения, проект планируется завершить к отопительному сезону 2021/2022 года.

Модернизация энергетической сферы - это вклад в наше общее будущее: в укрепление экономики, формирование комфортной среды проживания, в повышение инвестиционной привлекательности региона. В рамках подготовки к 300-летнему юбилею Кузбасса мы продолжим реализацию инфраструктурных проектов и работу по повышению надежности и эффективности энергетической отрасли.

С праздником!

. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Уважаемые энергетики!

В любое время суток, в любых погодных условиях вы оперативно и качественно решаете сложные задачи. Спасибо вам за мастерство и преданность делу, за добросовестный труд на благо Кузбасса.

Примите искренние поздравления с Днем энергетика! Желаю вам достижения новых высот и новых побед! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.