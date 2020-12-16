Профессия - делать жизнь людей светлее! ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

День энергетика - самый теплый и светлый праздник, ведь без электричества и тепла замирает сама жизнь.

Сегодня энергосистема Кузбасса входит в число ведущих в стране. Наши энергетики с честью справляются с поддержанием ее работы и ее развитием. Предприятия отрасли достойно отработали уходящий год, как и предыдущий. Мы справились с главной задачей - бесперебойно обеспечили электричеством и теплоэнергией всех потребителей.

В уходящем году по инициативе губернатора Сергея Цивилева реализовали уникальный проект в 38 удаленных поселках Таштагольского района. В советское время такие шорские поселки геологи, лесозаготовители помогали запитать от промышленных дизель-генераторов. В 1980 - 90-х эти предприятия свернули деятельность, и район взял на себя эту обязанность. Но это обходилось недешево, и генераторы были установлены только в самых крупных поселках. Теперь на 200 с лишним подворьях установлены автономные солнечные панели. И вопрос окончательно снят.

Один из главных итогов года - Кузбасс стал «пилотом» программы Минстроя России «60 плюс». Участие в программе позволит провести масштабную модернизацию системы теплоснабжения в Белове. Правительство Кузбасса реализует его вместе с Сибирской генерирующей компанией и муниципалитетом.

Крупные проекты есть и у электросетевых компаний. «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Сибирь, «Кузбасская энергосетевая компания», «Северо-Кузбасская энергетическая компания» построили и реконструировали ряд электролиний и подстанций.

Слаженная работа энергетиков помогает региону с честью справляться с важнейшими задачами, такими как ежегодная подготовка к областному Дню шахтера, формирование культурного кластера, реализация национальных проектов.

И все же главная проверка работы энергосистемы - продолжительная сибирская зима, а в Кузбассе она длится практически восемь месяцев (отопительный сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае). В зиму вошли уверенно и сейчас проходим сезон пиковых нагрузок на оборудование стабильно, без перебоев.

Предприятия отрасли достойно отработали уходящий год, как и предыдущий. ФОТО: Наталья Козлова

Уважаемые работники отрасли!

На энергетиков сегодня возложена огромная ответственность за работу объектов социальной сферы и промышленных предприятий, развитие экономики страны, поддержание привычного качества жизни, комфорта и безопасности жителей.

День за днем наша отрасль обеспечивает приемлемые бытовые условия людям. Холодильник, стиральная машина, кофеварка, практически вся домашняя техника работает на электричестве. В век компьютерных технологий при отсутствии электроэнергии невозможно элементарное - посмотреть фильм или новости, совершить покупку, позвонить по телефону.

Пусть в 2021 году исполнится все задуманное нами и пусть люди замечают труд каждого из вас не только в праздники, но в будни, говоря вам спасибо.

С профессиональным праздником вас, крепкого здоровья, благополучия и удачи, новых успехов!