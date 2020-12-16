Наказы губернатора Кузбасса будут выполнены: к 300-летию Кузбасса - 300 гектаров новых лесов!

Сергей Цивилев провел рабочее совещание в Ижморском лесничестве и принял участие в посадке деревьев. ФОТО: пресс-служба АПК

Коллектив Ижморского лесничества весной высадит саженцы хвойных пород на площади в 300 гектаров. Это будет своеобразный подарок к предстоящему в 2021 году 300-летию Кузбасса, на что ориентировал коллектив и глава региона Сергей Цивилев вместе с областными руководителями лесной отрасли, замгубернатора и руководителями Ижморского района, принявшими здесь участие 18 сентября в посадках саженцев ели.

Опытный руководитель Михаил Бегеев, возглавляющий лесничество 18 лет (к тому же известный большой общественной работой, благотворительными делами, возглавляющий Кемеровскую областную организацию профсоюза работников лесных отраслей РФ) и автор этой идеи, рассказал, что еще с осени были нарезаны под будущие посадки в необходимом количестве специальные борозды. На линейке готовности стоит уже опробованная в работе техника, всего пять лесопосадочных машин. Подобраны и обучены специалисты для этой ответственной работы.

Напомним, что в сентябре самая массовая посадка деревьев прошла именно в Ижморском лесничестве, в ней принял участие лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который не только поработал на лесопосадочной технике, но и дал высокую оценку организации всего процесса. Кстати, саженцы елей, высаженных непосредственно губернатором, прижились на 100 процентов, а весной, с первыми теплыми днями, пойдут в рост.

В Ижморском лесничестве губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на рабочем совещании, посвященном ходу реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», обсудил с работниками леса итоги работы по выполнению их главной задачи по созданию новых лесов в Кузбассе.

- Приоритетной задачей, стоящей перед кузбасскими лесничими, является восстановление лесов. Все работы в регионе проводятся в рамках национального проекта «Экология». Основная цель проекта - обеспечить баланс выбытия и восстановления лесов в соотношении 100% к 2024 году. Основная задача проекта - сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Результатом его внедрения станет модернизация системы охраны лесов от пожаров, применение современных информационных технологий в лесной отрасли. Касаясь практического воплощения проекта «Сохранение лесов», важно сконцентрироваться на таких направлениях работы, как борьба с лесными пожарами, повышение качества воспроизводства лесов, усовершенствование функций контроля и надзора, - отметил губернатор.

Эти ответственные, важные цели и задачи губернатора Сергея Цивилева прекрасно понимают и работники Ижморского лесничества, которое лидирует в этой работе среди коллег из других территорий региона. К примеру, год назад лесопосадки в Кузбассе были проведены на площади примерно в 1200 гектаров, из них только весомый вклад Ижморского лесничества составил не менее 30 процентов - 400 га. Компенсационных лесов в регионе всего было высажено на площади в 800 гектаров, из них на 320 га высадили саженцы деревьев хвойных пород ижморские лесники.

В эти дни дружный и работоспособный коллектив Ижморского лесничества, готовясь к весенним лесопосадкам на площади в 300 га, посвященным 300-летию Кузбасса, уверен, что намеченные губернатором задачи и планы под руководством опытного организатора лесного хозяйства Михаила Бегеева им непременно удастся реализовать. Также в коллективе выражают надежду, что, возможно, и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев найдет возможность предстоящей весной вновь приехать в Ижморское лесничество, чтобы лично поучаствовать в этом знаменательном событии. Официальное приглашение руководителю региона будет отправлено.

С наступающим!

Благодарим за понимание проблем и поддержку отрасли

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

От имени коллектива Ижморского лесничества, от Кемеровской областной организации профсоюза работников лесных отраслей РФ позвольте выразить Вам, губернатору Кемеровской области - Кузбасса, огромную благодарность за Ваше неравнодушие и личное участие в наиважнейшем деле восстановления лесов в нашем родном угольном крае! А также за постоянную заботу об экологическом благополучии региона. Спасибо Вам за понимание проблем в лесной отрасли Кузбасса, за своевременную практическую помощь и поддержку для их своевременного решения!

Искренне и от всей души поздравляем Вас, Вашу семью, родных, коллег с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021 год станет для Вас одним из самых счастливых, успешных, интересных и удачных во всех отношениях!

Спасибо за Ваш нелегкий, но такой важный и полезный труд во имя процветания Кузбасса и его жителей!

С уважением, Михаил БЕГЕЕВ, начальник Ижморского лесничества, председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников лесных отраслей РФ.