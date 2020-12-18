КЭнК: год выдался непростой, но все задачи выполнены

ПС 110/10кВ «Ресурсная» имени Г. И. Куцупатрия. ФОТО: Пресс-служба ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

Создавая комфорт

Уходящий 2020 год стал трудным для всех без исключения. Но именно в такие моменты лучше всего видно, какую базу за прошедшие годы наработали предприятия и насколько грамотно они распоряжаются своими ресурсами.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания», одна из крупнейших сетевых компаний области, на протяжении многих лет успешно справляется с задачей бесперебойного и качественного электроснабжения кузбассовцев. Впрочем, удивляться не стоит - с 2004 года опыт накоплен солидный.

Именно благодаря ему компания смогла поддержать усилия областных властей по выводу из кризиса, вызванного коронавирусом, туристической отрасли. Речь идет о Горной Шории, куда привлекаются туристы на зимний отдых. Так, для электроснабжения потребителей сектора Б и подключения подъемников ООО «Каскад-Запад» на горе Зеленой компания построила пять объектов. При этом работы проводились по инвестиционной программе вне плана, за счет заемных средств, а само строительство даже завершено досрочно, всего за четыре месяца.

Не забыли в компании и о других территориях. Так, в Юрге для стабильной работы будущих инвесторов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) построена ПС 110/10 кВ «Ресурсная» и ЛЭП 110 кВ протяженностью 2,2 километра. В Киселевске реконструирована ПС 35/6 кВ «Дальние горы» и питающая линия электропередачи 35 кВ с выносом на новое место. От их эффективной работы зависит качество электроснабжения 89 многоквартирных домов, 106 юрлиц, двух больниц и дневного стационара, трех школ, 25 котельных, канализационно-насосной станции и военкомата. В Новокузнецке были построены три трансформаторные подстанции для электроснабжения новой городской клинической инфекционной больницы № 8, расположенной в Заводском районе города, о важности которой неоднократно говорил губернатор Сергей Цивилев. Также для электроснабжения нового микрорайона в Новоильинском районе Новокузнецка построены РП-ТП-1 и КТП-815 для питания газовой котельной.

Ячейки 10кВ закрытого распределительного устройства ПС «Ресурсная» имени Г. И. Куцупатрия. ФОТО: Пресс-служба ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

Технологии - для повышения эффективности

В 2020 году ООО «КЭнК» выполнило план инвестиционной программы на 100%. Средства были направлены на техническое перевооружение оборудования и спецтехники, проектирование электротехнических установок, строительство и реконструкцию воздушных и кабельных линий, зданий и сооружений, монтаж зданий трансформаторных подстанций.

По программам производственной деятельности компания установила 18,5 тысячи стоек, смонтировала 450 километров СИП 0,4 кВ, 150 километров провода 6-10 кВ, а также 55 километров кабельных линий.

Для оснащения новых и переоснащения уже существующих подстанций и распределительных пунктов в КЭнК используют современное оборудование собственного производства, которое изготавливается на базе филиала «Энергосеть города Кемерово». В этом году завод выпустил 274 трансформаторные подстанции, 607 ячеек КСО и панелей ЩО.

Понимая, что время не стоит на месте, компания постоянно совершенствует технологию работы, чтобы потребители всегда были уверены в надежности и качестве энергоснабжения.

Так, компания продолжила внедрение системы диспетчеризации, позволяющей передавать в диспетчерские филиалов информацию об аварийных отключениях высоковольтных фидеров, а также управлять положением или состоянием коммутационных аппаратов на расстоянии. В части системы диспетчерского контроля и управления в 2020 году введено в работу 46 объектов телемеханики.

Продолжилась модернизация волоконно-оптической линии связи с объектами электросетевого хозяйства. Для этого было смонтировано 63 километра волоконно-оптического кабеля. Проводится внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии для расчета ее баланса, поиска очагов хищения, технологических потерь в электрических сетях. На конец 2020 года система включает в себя 90,4 тысячи приборов учета. Уже в 22 филиалах ООО «КЭнК» завершены работы по автоматизации систем резервного электроснабжения. Помимо этого, выполнен комплекс мероприятий по монтажу и наладке системы учета энергоресурсов и контроля температуры и влажности, которая измеряет расход теплоносителя, тепловую мощность и энергию, дистанционно регулирует режимы работы и температурный график, а также информирует о наличии неисправностей в теплосчетчиках, протечке в трубопроводе и отклонении температуры за установленные пределы.

Начали в ООО «КЭнК» внедрять новый информационный комплекс на базе «1С:ERP Энергетика 2», который позволит объединить и оптимизировать применяемые в компании базы данных и программные средства, создать сквозную систему планирования и учета ресурсов предприятия, что повысит эффективность работы сотрудников.

Это далеко не все проекты: было и обучение сотрудников, и многочисленные социальные программы, и работа при ликвидации природных катаклизмов. Вызовы «коронавирусного» года компания приняла и показала, что даже в таких условиях может и готова развиваться дальше.

Генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания», заслуженный энергетик РФ Петр КУРУЧ. ФОТО: Пресс-служба ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Энергия дает импульс жизни

Уважаемые коллеги и партнеры! От всей души поздравляю вас, а также весь крепкий коллектив нашего предприятия с профессиональным праздником - Днем энергетика!

Энергия - это слово, которое определяет нашу жизнь. Энергия созидания, энергия творчества, энергия новых достижений. И этот живой импульс своими ежедневными делами мы передаем жителям Кузбасса в виде тепла и света, возможности жить и работать в комфортных условиях.

Именно на людях - самоотверженных, преданных своему делу, готовых в любую погоду и время суток выполнить свой долг - и держится такая сложная отрасль, как энергетика. Желаю всем вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, поддержки семьи и крепкого дружеского плеча! С праздником!

С уважением, генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания», заслуженный энергетик РФ Петр КУРУЧ.