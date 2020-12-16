Свет и тепло в домах - результат упорного труда

С уважением, и.о. заместителя генерального директора - директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Дмитрий ЧЕРНЫЙ. ФОТО: СГК

Cвет и тепло в домах - результат упорного труда многих специалистов. Их профессионализм, опыт, ответственность - залог стабильной работы энергосистемы, а значит, и промышленных предприятий, транспортного комплекса, социальных объектов городов и поселков. Одним словом, на энергетике держится вся наша жизнь.

Кузбасс по праву считается крупнейшим энергетическим узлом. Мощные тепловые электростанции через разветвленную сеть высоковольтных линий обеспечивают электроэнергией не только Кемеровскую область, но и передают ее в соседние регионы Сибири.

Энергетики Кузбасса прикладывают максимум усилий, чтобы электростанции, электрические и тепловые сети надежно служили людям: совершенствуют технологии, решают стратегические задачи по развитию инфраструктуры.

Мы гордимся нашей профессией, гордимся коллективами предприятий. В энергетике трудятся люди, которые полностью отдают себя любимому делу, они сильны духом, упорны и трудолюбивы - иначе у нас невозможно.

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны энергетической отрасли! От имени Сибирской генерирующей компании и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! Искренне благодарю за ваш труд! Мы вместе согреваем города, несем свет и тепло нашим землякам.

Самое главное - крепкого здоровья! Стабильности, благополучия, уверенности в собственных силах - чтобы все намеченные планы воплотились в жизнь!

С уважением, и.о. заместителя генерального директора - директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Дмитрий ЧЕРНЫЙ