Искали в лесу, а нашли в гостинице: семикратный чемпион по сноубоду переполошил подписчиков и спасателей исчезновением. ФОТО: instagram.com/alexey_sobolev/

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев заблудился в лесу на горнолыжном курорте Шерегеш. Просьбу срочно прислать телефон спасателей он разместил в инстаграме.

«Выкатили в ложбину и решили найти ратрачку (место, где проходил ратрак - ред.) без карты. Мы уже идем второй час по суперпустому лесу. Несмешно уже. Срочно скиньте телефоны спасателей, мы не можем ни до кого дозвониться. У меня три процента на телефоне, мы до сих пор не вышли из леса!» - такая последняя запись в сторис в инстаграме известного сноубордиста Алексея Соболева.

Спортсмен снял себя и товарища, идущего по темноте после катаний по пухляку. Он говорит о том, что телефон вот-вот сядет, а они заблудились. Примечательно, что после этого в сторис больше ничего не появлялось.

Многочисленные подписчики, узнав о беде сноубордиста тут же принялись вызывать спасателей. Но, как оказалось, зря.

- В настоящий момент Алексей Соболев находится в гостинице, живой и здоровый. Насколько нам известно, информация о том, что сноубордист потерялся, является ложной. Поисково-спасательной операции не проводилось - сообщает Агентство защиты населения и территорий Кемеровской области. – По нашим данным, сотрудники полиции уже провели со спортсменом разъяснительную беседу.

В полиции комментировать случившееся не стали. Однако собственный источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что сноубордист-чемпион и не терялся вовсе, а просто пошутил.