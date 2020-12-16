Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 16 декабря выявлено еще 160 новых случаев заболевания.

Всего с начала пандемии число заболевших достигло 23 680 человек. На сегоняшний день 3032 из них получают медицинскую помощь, 6897 - находятся под медицинским наблюдением.

Также за последние сутки еще 174 пациента с ранее диагностированным коронавирусом, выздоровели и выписаны. Теперь общее число выздоровевших составило 20 218 человек с середины марта.

Еще три пациента, у которых подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 435.

Статистика. Яндекс.

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