Музей ИЗО Кузбасса приглашает познакомиться с театральной историей России

Многие экспонаты ранее не демонстрировались и будут показаны впервые. Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств Кузбасса

18 ноября 2020 года в Музее изобразительных искусств Кузбасса открылись две выставки из фондов Государственного Центрального Театрального музея имени А. А. Бахрушина: «Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам» и «Майя Плисецкая. Беззаконная комета».

Выставка «Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам», посвящена создателю Театрального музея, представляет коллекцию театральных раритетов собирателя этих бесценных сокровищ Алексея Александровича Бахрушина (1865-1929). Посетители выставки познакомятся с важнейшими страницами театральной истории России, смогут проследить важнейшие этапы развития отечественного сценического искусства.

Основу выставки составляют экспонаты, связанные с тремя видами театрального искусства: драмой, оперой и балетом. Каждый из них раскроется через две сквозные темы: «Большой и Малый театр времени А.А. Бахрушина (конец XIX – начала XX вв.)» и «Большой и Малый театр конца XX – начала XXI вв.».

Выставка, посвященная легендарной русской балерине Майе Плисецкой раскрывает многогранный образ великой балерины на сцене и в жизни. Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств Кузбасса

В Кузбасс приехали около 200 экспонатов. Зрители смогут увидеть театр прошлого и современный театр через архивы театральных деятелей, портреты, их сценические костюмы и личные вещи, а также театральный реквизит, эскизы и макеты декораций, выполненные великими мастерами сценографии, афиши и программы, фотографии исполнителей и сцены спектаклей, видео- и киноматериалы, предметы театрального быта.

Выставка, посвященная легендарной русской балерине Майе Плисецкой раскрывает многогранный образ великой балерины на сцене и в жизни. Энергия, талант, помноженные на характер и трудолюбие, сделали ее одной из ключевых фигур русского искусства XX века. В основе экспозиции – уникальные экспонаты, переданные балериной в разные годы в фонды Бахрушинского музея: сценические костюмы, личные вещи, фотографии, афиши, программы, ордена. Многие экспонаты ранее не демонстрировались и будут показаны впервые.

Майя Михайловна Плисецкая – один из самых щедрых дарителей Театрального музея имени А.А. Бахрушина. В фондах музея хранятся уникальные вечерние платья, сшитые в парижском Доме мод Пьера Кардена (в коллекцию музея их передал муж балерины – знаменитый композитор Родион Щедрин), а также скульптурные портреты выдающейся балерины, выполненные в мраморе и фарфоре.

Выставка отразит две линии – стиль балерины в жизни и на сцене, которые можно будет проследить в ее сценических костюмах к ролям из постановок «Каренина», «Чайка», «Вешние воды», «Дама с собачкой», а также в вечерних туалетах танцовщицы, которые создавал для нее кутюрье с мировым именем Пьер Карден.

Посетители смогут познакомиться с подлинными работами театральных художников Версаладзе, Левенталя, Мессерера и др., увидеть сценические макеты к спектаклям «Кармен-сюита», «Каменный цветок», а также серию партикулярных фотоснимков от мэтра балетной фотографии Михаила Логвинова и мастера модной фотографии Ричарда Аведона.

Кроме того, выставка представит два арт-объекта. Первый – гримерная с подлинными предметами артистки (кастаньеты, веера и перчатки к балетам, программка к «Анне Карениной», любимые духи и фотография мужа – Р.К. Щедрина). Второй – философский натюрморт, соединяющий музейные предметы с не музейными: слепки рук великой балерины и трогательные детские ботиночки Майи Михайловны, стоптанные с носков – балерина еще в юном возрасте уже вставала на пальчики.