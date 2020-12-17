Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и самое важное сообщаем вам.

На утро 18 декабря еще у 157 кузбассовцев диагностирован коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 23 842 человек. Вместе с этим растет и число выздоровевших. Так, еще 192 кузбассовца выписаны из больниц за минувшие сутки. В общей сложности число выздоровевших с начала пандемии достигло 20 410 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще два кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Общее число умерших достигло 437 человек.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сосудистой патологии. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

На утро 18 декабря в инфекционных стационарах получают помощь 2995 человек. Еще 6101 кузбассовец находится под медицинским наблюдением.