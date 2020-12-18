Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Бульвар надежд в осенних листьях». Фото: Кадр спектакля.

Бульвар надежд в осенних листьях

Идем на спектакль о нашем городе.

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Бульвар надежд в осенних листьях». Его сюжет основан на событиях, произошедших в нашем городе, но тем не менее он типичен для большинства таких же постиндустриальных городов нашей страны. Символическим местом «сборки» разных судеб в едином сюжете становится обычный двор жилого дома на городском бульваре.

Перед глазами одно за другим проходит пять десятилетий: застывшие 70-е, переломные 80-е, потерянные для многих 90-е, смотрящие вперед нулевые и требующие нового осмысления наши дни. Каждое десятилетие со своим настроением, историческими маркерами, находками и потерями. Герои ищут себя, совершают ошибки, влюбляются и расстаются, уезжают из города и возвращаются в него, меняются вместе с городом и меняют его сами.

А режиссер задает зрителю главный вопрос: есть ли вещи, которые являются незыблемыми для человека? Однако нельзя, невозможно жить одним прошлым, человек вынужден осваивать то, что приходит с новым временем. Но где граница между преданностью своим убеждениям и идеалам, устоявшимся представлениям о жизни и тем новым, не всегда понятным и чуждым, что предлагает современный мир? Где найти этот баланс? Как не потерять себя? Это спектакль-ностальгия, спектакль-экскурс в историю, в жизнь наших родных. Спектакль как попытка поразмышлять о главном: о быстротечности времени и его неудержимости, о том, как не потеряться, не захлебнуться в нем, а плыть в потоке, не утрачивая связи с нашей историей, семьей, традициями и вечными ценностями.

Над этими вопросами поразмышляем вместе с героями пьесами, а значит, и с жителями нашего родного города.

Кемеровский театр драмы

ул. Весенняя, 11

20 декабря, начало в 18.00

Цена билетов: от 450 до 800 рублей

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Проект подготовлен в преддверии открытия новой экспозиции «Место Кузбасса на планете». Фото: Краеведческий музей.

История музейных окон

Узнаем интересные и неожиданные факты о Кузбассе.

В окнах отдела природы Кузбасского краеведческого музея представлен новый проект - «Уникальные экспонаты музея». Он подготовлен в преддверии открытия новой экспозиции «Место Кузбасса на планете» и рассказывает о самых уникальных экспонатах естественно-научной коллекции музея.

Сегодня в коллекции музея хранятся самый древний уголь на земле - рогожка барзасская, окаменевшие деревья - кордаиты, караканский диск - необычный предмет, обнаруженный на Караканском угольном разрезе (поговаривают, что руку к этому даже приложили инопланетяне), а также палеонтологические находки из уникального Шестаковского местонахождения динозавров: анкилозавр, завропод, пситтакозавр сибирский, останки животных мамонтовой фауны, которые находят на территории Кузбасса.

Также в экспозиции представлена зоологическая коллекция, которая насчитывает более 25 видов зверей и 60 видов птиц, встречающихся во всех природных зонах региона. Она представляет огромную музейную и научную ценность. К редким экспонатам коллекции относятся представители видов, занесенных в Красные книги.

Кузбасский краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

До 31 декабря, круглосуточно

Вход свободный

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Волшебные узоры

Идем на мастер-класс и осваиваем хохломскую роспись.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова приглашает всех желающих на мастер-класс в технике хохломской росписи.

Хохлома - русский промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода на Волге. Он представляет собой яркую декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и золотистыми тонами по черному фону. Для создания рисунка используются шесть красок: красная, желтая, оранжевая, немного зеленой и голубой, в росписи всегда присутствует золотой цвет. Традиционные элементы - красные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

Именно этому виду народного творчества уже несколько лет посвящаются занятия в школе рукоделия, работающей в библиотеке. Мастер-классы проводит преподаватель детской художественной школы Топкинского района Любовь Яковлевна Подеренкова, выпускница Кунгурского промыслового училища. Она убеждена, что овладеть техникой хохломской росписи может каждый, а научившись, внесет красоту в свой быт.

Государственная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

Каждый понедельник, начало в 14.00

Вход свободный

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Театр кукол имени Гайдара приглашает на спектакль «Али-Баба и сорок разбойников». Фото: Кадр спектакля.

Али-Баба и сорок разбойников

Ведем ребенка на спектакль.

На восточном базаре можно встретить разных людей - и неугомонных весельчаков, и простодушных добряков, и хитрецов, и мудрецов, и даже злодеев. А есть и такие, кто знает множество интересных сказок и преданий. И одна из них о добром человеке по имени Али-Баба, о волшебной пещере, полной сокровищ, и о сорока беспощадных разбойниках. А уж что здесь правда, а что сказка - решать зрителям спектакля «Али-Баба и сорок разбойников». Но прежде попробуйте уговорить старика Мустафу начать рассказ. Неохотно вспоминает он эту историю. Почему? На это у него причина есть…

Пестрота восточного колорита, яркие куклы с подвижными лицами и руками, живое звучание музыкальных инструментов, великолепный текст Вениамина Смехова и песни на слова Татьяны и Сергея Никитиных оставят в вас самые приятные впечатления! Тот, кто посетил восточный базар, не останется равнодушным!

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

19 и 20 декабря, начало в 13.00

Цена билетов: 400 рублей

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Сегодня Оркестр русских народных инструментов филармонии - один из ведущих творческих коллективов не только Кузбасса, Сибирского региона, но и России. Фото: Филармония Кузбасса.

Больше, чем оркестр

Идем на концерт.

Филармония Кузбасса приглашает жителей и гостей города на юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов, посвященный 30-летию коллектива.

Сегодня Оркестр русских народных инструментов филармонии - один из ведущих творческих коллективов не только Кузбасса, Сибирского региона, но и России. Это коллектив, сохраняющий и развивающий лучшие традиции народной музыки, традиции исполнительства на русских народных инструментах.

Отправной точкой творческой биографии оркестра стал 1990 год. В феврале 1991 года коллектив получил статус Муниципального оркестра русских народных инструментов города Кемерово. В творческий состав Государственной филармонии Кузбасса оркестр вошел в 2006 году.

В декабре нынешнего года оркестру исполняется 30 лет. И как в жизни человека, в пору расцвета юности, оркестр полон творческих сил. Он работает во всех жанрах без исключения, и стилевая палитра его творчества необычайно широка. Несмотря на тот факт, что оркестр является хранителем самых лучших народно-исполнительских традиций, он не боится ярких экспериментов с нетипичными для себя жанрами, стилями, направлениями, солистами - и в этом, пожалуй, самая яркая изюминка оркестра филармонии Кузбасса.

В юбилейный вечер с коллективом будут работать сразу три дирижера: основатель оркестра Александр Бублик, художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков и дирижер и аранжировщик оркестра Александр Щиколков. В программу юбилейного концерта войдут как лучшие номера из «золотого фонда» оркестра, так и яркие музыкальные премьеры, с которыми слушателям только предстоит познакомиться, - это произведения Сергея Прокофьева, Дариюса Мийо, Бориса Чайковского, Евгения Петрова, Клода Бойлинга и других. Также свои яркие премьеры представят ансамбли оркестра.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

17 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: от 300 до 700 рублей