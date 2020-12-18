Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

«Золотой тенор России», «Лемешев XXI века» - так называют Евгения Южина ценители хорошей музыки. Фото: Антон СЕНЬКО.

Евгений Южин и «Магомаев. Мартынов, Ободзинский»

Слушаем лучшие и любимые песни.

«Золотой тенор России», «Лемешев XXI века» - так называют Евгения Южина ценители хорошей музыки. Каждую композицию он исполняет вдохновенно, аристократично, вдумчиво, всей душой. Оттого-то с каждым годом интерес к его творчеству растет, а гастрольные туры охватывают всю Россию, выходя за ее пределы.

Репертуар Евгений Южина разнообразен - от оперных арий, романсов и русских народных и неаполитанских песен до джаза и эстрадных произведений.

В Новокузнецке Евгений Южин выступит с новой программой «Магомаев. Мартынов. Ободзинский». Артист включил в нее лучшее из репертуара великих певцов XX века. Когда-то эти мелодии разносились на всю округу из окон домов: «Мелодия», «Колесо», «Эти глаза напротив», «Лебединая верность», «Восточная», «Аленушка», «Яблони в цвету», «Синяя вечность», «Королева красоты»… А теперь они будут звучать в исполнении Евгения Южина в Новокузнецке.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55, 8-903-945-84-09

22 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: от 400 до 1000 рублей

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Интерактивный гид знает много нового и интересного о 40 экспонатах Обер-офицерского дома. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Ищем артефакты в музее

Открываем для себя Кузнецкую крепость заново.

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» появился новый артефакт. Точнее, не так - «Артефакт». Что это? Сейчас расскажем!

Целых два месяца - с октября по декабрь 2020 года, команда музея тесно сотрудничала со специалистами московской компании «Некст Спейс». Теперь каждый экспонат обрел новую историю. Если скачать на смартфон AR-приложение Artefact, навести камеру на экспонат, то можно узнать интересные факты о нем.

Интерактивный гид знает много нового и интересного о 40 экспонатах Обер-офицерского дома. Его можно слушать, а можно читать текстовые варианты. И мы уверены, что такая прогулка по музею заново откроет для вас историю Кузнецка, его людей, Кузнецкой крепости и военную историю региона.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Новокузнецкий драматический театр приглашает зрителей на спектакль La Terrasse Фото: Екатерина РОМАНОВА

С французским юмором

Идем к гости к Мадлен и Этьену.

Новокузнецкий драматический театр приглашает зрителей на спектакль La Terrasse. Жила-была обычная пара - Мадлен и Этьен. И во однажды, когда Этьен читал газету за завтраком, Мадлен сообщила ему, что уходит к другому. А потом намерена и вовсе покинуть Париж. Как? Почему? Зачем? Так много вопросов и так мало ответов…

А ведь нужно и что-то с квартирой делать, ведь один Этьен ее не потянет! И вот тут в квартире когда-то влюбленных друг в друга людей появляется служащая. Она-то и приводит сначала одних возможных квартиросъемщиков, потом - других. Что тут началось! За окном - маленький конец света, а в гостиной - сыр, вино, паштет, омлет, кофе, попытки понять друг друга и нежный французский юмор в самых безвыходных ситуациях!

А гости-то какие - один интереснее другого: мадам любит стучать по стенам, один месье обожает звонить по телефону, а другой искренне возмущен тем, что спрыгнул с террасы на пятом этаже и… ничего не случилось!

И лишь Мадлен все это время терпеливо стоит у окна и ждет, когда к их прекрасному дому с террасой подъедет автомобиль с возлюбленным…

Автор пьесы Жан-Клод Каррьер - всемирно известный французский сценарист, драматург, писатель, обладатель премии «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

18 и 19 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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Все будет блюз!

Идем слушать хорошую музыку и отдыхать душой

Соскучились по блюзу? Что ж, тогда приглашаем вас в джаз-клуб «Геликон», где 18 декабря состоится концерт Гии Дзагнидзе.

Его репертуар составляют оригинальные интерпретации блюзовых стандартов, классические произведения в стиле соул и рок, авторские композиции джазовой и рок-музыки.

Многоплановость и легко узнаваемый стиль Гии Дзагнидзе отличается энергичной манерой исполнения в сочетании с тонким пониманием блюза.

В разное время выступал в таких популярных коллективах, как биг-бенд Георгия Гараняна, квинтет Алексея Козлова, оркестр Анатолия Кролла, группы Con Alma, «Каданс» и многих других. А сегодня с ним на одной сцене выступают клавишник Алексей Пыстин, барабанщик Дмитрий Швецов и басист Евгений Коллини.

Все будет блюз, все будет джаз - мы в этом уверены!

Джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4, т.: (384-3) 45-93-23, +7-913-122-0288

18 декабря, начало в 19.00

Цену билетов уточняйте в джаз-клубе

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Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Прямо к звездам - с Хрумкой!

Готовимся к полету на волшебной ракете.

Лесные зверьки - грызун Хрумка и куница Куня - однажды посмотрели в ночное небо и увидели на нем множество звезд. Откуда они появились? Как называются? А далеко ли до самого яркого ночного светила - Луны? Очень взволновали эти вопросы Хрумку и Куню, и отправились они в сказочную лесную школу астрономии. А заодно и пригласили с собой ребятишек.

И вот - урок в лесной школе астрономии. Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии. А потом - отправиться на волшебной ракете в невероятное путешествие по Солнечной системе вместе с добрым роботом-проводником.

Итак, сделаем первый шаг к звездам!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

20 декабря, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей