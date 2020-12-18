Флешмоб компании «СУЭК-Кузбасс» - победитель фестиваля #ВместеЯрче

После зажигательных танцев две сотни ребят в разноцветных футболках и кепках «СУЭК-Кузбасс» дружно собрались в большую фигуру лампочки с исходящими из нее лучами света и подняли баннер с названием фестиваля «#ВместеЯрче». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Творческие соревнования прошли при организационной поддержке Росмолодежи и Министерства энергетики России. Техническим организатором конкурсов выступил фонд «Надежная смена.

Организаторы конкурса отмечают, что в юбилейный для фестиваля год в отборочном этапе приняли участие 95 работ практически со всех регионов страны. Для участия в финале было допущено 30 работ. И шесть из них решением экспертной комиссии признаны победителями в различных номинациях. В этом числе и массовый флешмоб, проведенный молодыми сотрудниками компании «СУЭК-Кузбасс», участниками движения Трудового отряда СУЭК и воспитанниками детских творческих коллективов города Ленинска-Кузнецкого.

Творческие соревнования прошли при организационной поддержке Росмолодежи и Министерства энергетики России. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Главным действующим лицом флешмоба стал проходчик шахты имени С.М. Кирова Павел Чистов. Бригада Александра Келя, в которой трудится Павел, на протяжении последних лет в числе лучших коллективов компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в состав АО «СУЭК» Андрея Мельниченко). К тому же молодой горняк имеет хороший хореографический опыт – в юности танцевал в образцовом ансамбле «Реп-Тайм». Площадкой для первой части флешмоба послужил административно-бытовой комбинат шахты имени С.М. Кирова. А финальные, наиболее массовые сцены, развернулись на главной городской площади торжеств имени В.П. Мазикина. После зажигательных танцев две сотни ребят в разноцветных футболках и кепках «СУЭК-Кузбасс» дружно собрались в большую фигуру лампочки с исходящими из нее лучами света и подняли баннер с названием фестиваля «#ВместеЯрче», призвав к бережному использованию энергоресурсов.

Весь флешмоб прошел под песню «Нам вместе ярче», которую ранее участники движения трудового отряда исполнили и записали вместе с артистами и хором Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва. Кстати, текст песни сочинил и передал ребятам-трудотрядовцам сотрудник Сибирской угольной энергетической компании Александр Юдельсон.

Весь флешмоб прошел под песню «Нам вместе ярче». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Песня легла и в основу жизнерадостного видеоклипа, который стал участником конкурса по созданию новой официальной песни фестиваля #ВместеЯрче. Федеральный оргкомитет фестиваля из 27 заявок выбрал 10 финалистов. Эксперты особенно обращали внимание на то, чтобы содержание текста песен отражало основные принципы и идеалы фестиваля #ВместеЯрче - бережное отношение к энергии и использованию природных энергоресурсов, уважение к труду, забота о природе и будущих поколениях, объединение усилий взрослых и детей. В итоге хоть песня компании «СУЭК-Кузбасс» и не вошла в тройку супер победителей, но эксперты конкурса своим решением рекомендовали ее для исполнения компаниями ТЭК на мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче.

Победители и призеры конкурсов получат дипломы Министерства энергетики Российской Федерации и памятные подарки.

Флешмоб и видеоклип, представленные на конкурс компанией «СУЭК-Кузбасс», можно увидеть на YouTube - канале фестиваля, а также на официальном YouTube - канале СУЭК:

Флешмоб: https://www.youtube.com/watch?v=V_aHz_Ol22E ;

Видеоклип: https://www.youtube.com/watch?v=sVNNxjQvY1Y .