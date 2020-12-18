Нефтепроводное предприятие провело учебную тренировку на реке Золотой Китат

Цель - проверка готовности сотрудников подразделений Новосибирского районного нефтепроводного управления к оперативным работам по локализации и ликвидации последствий нештатных ситуаций.

Согласно сценарию УТЗ на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН)Анжеро-Судженск - Красноярск произошло снижение давления ниже допустимого. Диспетчер Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) условно остановил транспортировку нефти в режиме телеуправления. Прибывшая на место патрульная группа подтвердила «выход нефти» на водную поверхность. Было выставлено оцепление, установлены предупреждающие и запрещающие знаки, территория ограждена сигнальной лентой.

В мероприятиях по сбору «разлившейся нефти» участвовали сотрудники линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) Анжеро-Судженской ЛПДС, Мариинской НПС, Центральной ремонтной службы Анжерская.С учетом наличия ледового покрова на реке были проведены работы по вырезке льда для установки боновых заграждений, оборудованы специальные майны.Вся условно попавшая в реку нефть была собрана с помощью нефтесборщиков в специальные емкости для последующей утилизации.Лаборанты осуществляли непрерывный экоаналитический мониторинг воздуха, почвы и поверхностных вод в месте условного выхода нефти.

В УТЗ принимали участие 38 сотрудников, было задействовано более 30 единиц автотранспортной, снегоуборочной техники, специализированного оборудования. Работники подтвердили готовность к устранению последствий нештатных ситуаций в зимних условиях. Наблюдательная комиссия также высоко оценила слаженность и эффективное взаимодействие персонала, что позволило в нормативные сроки - за 4 часа - выполнить поставленные задачи по локализации нештатной ситуации.

Текст по материалам АО «Транснефть – Западная Сибирь»