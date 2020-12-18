Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и самые важные и актуальные новости.

На утро 18 декабря еще у 155 кузбассовцев диагностирован коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 23 997 человек. Вместе с этим растет и число выздоровевших. Так, еще 175 кузбассовцев выписаны из больниц за минувшие сутки. В общей сложности число выздоровевших с начала пандемии достигло 20 585 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще три кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Общее число умерших достигло 440 человек.

-У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1934 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1953 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - рассказали в оперативном штабе региона.

Таким образом, на утро 18 декабря в инфекционных стационарах получают помощь 2972 человека. Еще 5220 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.

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