Как в Кузбассе организовали камеру пыток в кафе и вымогали деньги у шахтера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Кузбасса пресекла деятельность преступной банды, которая орудовала сразу в нескольких городах области. Предварительное расследование по уголовному делу завершено, по нему проходят фигурантами шесть человек, которым инкриминируется 14 преступлений.

В феврале прошлого года правоохранители провели крупную операцию, в ходе которой были задержаны трое участников ОПГ, которая около полутора лет действовала на территории города Белово. Их предполагаемого сообщника задержали в аэропорту в Москве, куда он прибыл транзитом, скрываясь от полиции.

-Следователями собраны доказательства того, что банду в Белове организовал местный житель, который 18 лет провел в местах лишения свободы. Вокруг себя он сплотил знакомых с криминальным прошлым, совместно с которыми планировал и совершал противоправные деяния, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пытки в кафе

Как стало известно, члены ОПГ ключевым местом соей «работы» выбрали местное кафе, где в специально оборудованной комнате избивали потерпевших и вымогали деньги. На вооружении группы находилось огнестрельное оружие, в том числе три пистолета, автомат Калашникова, карабин «Сайга» и обрез мелкокалиберной винтовки, которые изъяты в ходе обысков. Некоторые из ее участников владели, в том числе спортивными навыками, которые использовали для достижения своих целей.

Участники ОПГ специально подыскивали потерпевших, которые, по их мнению, повели себя «неправильно», обидели кого-то или имели непогашенные долги. Было и такое, что сам организатор группы провоцировал конфликты, а потом его подчиненные вымогали деньги у жертв. Не гнушались злоумышленники даже случайно подслушанными фразами, которые становились аргументом для того, чтобы разжечь скандал.

100 тысяч с шахтера

Как рассказали в полиции, одним из первых потерпевших стал работник шахты, который в ходе вымогательства передал банде более 100 тысяч рублей. Его тоже пригласили в то самое кафе, а потом избили за якобы непогашенный вовремя долг. После на мужчину оказывалось постоянное психологическое воздействие, пока он не выполнил все требования.

-В другом случае лидер группы спровоцировал конфликт с двумя местными жителями, в ходе которого выпрыгнул в окно и сломал ногу. В дальнейшем этот факт он использовал для вымогательства у обидчиков «компенсации». Потерпевшие по данному эпизоду заявили гражданские иски на общую сумму 640 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Боялись рассказывать

Всего же по уголовному делу потерпевшими признаны 10 человек, проживающих в разных городах Кузбасса. Они не сообщили полиции о происходящем в свое время, так как были сильно напуганы. Поэтому многие эпизоды правоохранители выявили уже в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В ходе предварительного расследования опрошены более 100 свидетелей, проведены десятки различных экспертиз.

Вполне объяснимо, что обвиняемые пытались помешать работе следователей, в том числе путем написания клеветнических жалоб в различные инстанции с целью дискредитировать сотрудников органов внутренних дел. Тем не менее, следствию удалось собрать доказательственную базу о причастности фигурантов к совершению 14 преступлений. Потерпевшие по ним заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму, превышающую 5,2 миллиона рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу.