Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 декабря: 3 умерли, 150 заболели, 181 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и самые важные и актуальные новости.

На утро 20 декабря еще у 150 кузбассовцев диагностирован коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 24 300 человек. Вместе с этим растет и число выздоровевших. Так, еще 181 кузбассовец выписан из больниц за минувшие сутки. В общей сложности число выздоровевших с начала пандемии достигло 20 933 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще трое кузбассовцев, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Общее число умерших достигло 445 человек.

-У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1956 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, заболевания нервной системы, ожирения, - рассказали в оперативном штабе региона.

Таким образом, на утро 20 декабря в инфекционных стационарах получают помощь 2922 человека. Еще 6160 кузбассовец находитсяпод медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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