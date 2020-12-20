Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и сообщаем обо всем важном вам.

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 150 человек подтвердился диагноз. На утро 21 декабря их число достигло 24 300 человек. Одновременно с этим выросло и число летальных исходов – скончались еще три пациента. С начала пандемии было 445 случаев летальных исходов.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получают 2922 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 6160 человек.

Статистика. Яндекс

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