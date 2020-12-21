Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

За ситуацией с коронавирусом по-прежнему следит большинство жителей региона. Мы рассказываем о том, что важного и актуального произошло за последние сутки в Кузбассе.

На утро 22 декабря в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом, но если смотреть по тенденциям последних дней, то ежесуточный прирост снижается. Так, еще у 148 человек подтвердился диагноз. С начала вечны общее число заболевших достигло 24 448 человек. Вместе с этим 181 пациент с подтвержденным коронавирусом выздоровел и выписан из больниц региона. Общее число выздоровевших - 21 114. Выросло и число летальных исходов - скончались еще два пациента. С начала пандемии было 447 случаев летального исхода.

Таким образом, на сегодняшний день медицинскую помощь получают 2887 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5721 человек.

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