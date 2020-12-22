Компания «СУЭК-Кузбасс» дарит детям новогодние подарки

По традиции вместе со сладостями, гаджетами, письмом Деда Мороза в набор входит и мягкая игрушка - символ будущего года. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

По традиции вместе со сладостями, гаджетами, письмом Деда Мороза в набор входит и мягкая игрушка - символ будущего года. В этот раз ребятам улыбается добродушный бычок, обещая, что обязательно все у них будет хорошо.

Не забыты угольщиками и воспитанники социальных учреждений в городах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, в также в Ленинск-Кузнецком, Беловском и Прокопьевском районах. В общей сложности в дома ребенка, детские дома, социальные центры, дома творчества, православные школы передано четыреста подарков.

В этом числе и многолетний социальный партнер компании «СУЭК-Кузбасс» - МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в городе Ленинск-Кузнецкий.

- Уходящий год для нашего центра получился особенным – с весны из-за сложной эпидемиологической обстановки мы работаем в закрытом режиме, - говорит директор МКУ СРЦ «Радуга» Елена Сидоренко. – И в этот период особенно нужна поддержка надежных друзей, таких как компания «СУЭК-Кузбасс». У нас в гостях с соблюдением всех санитарных норм побывали волонтёры из Совета молодежи, на деле показавшие что в рамках акции взаимопомощи #МыВместе мы действительно вместе. Нам помог коллектив «Сиб-Дамеля» в создании на территории патриотической площадки, посвященной Году памяти и славы. И, конечно, мы вручим подарки от шахтеров на нашем новогоднем утреннике. Хочу передать слова искренней благодарности компании за оказываемую поддержку и от наших воспитанников, и от многодетных семей, состоящих у нас на патронажном учете.

В Киселевске один из получателей новогодних подарков от компании - ГБУЗ КО "Киселевский дом ребенка "Теремок". Угольщиков и это учреждение здравоохранения связывает многолетняя дружба. Компания и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» постоянно оказывают помощь дому ребенка в приобретении различного медицинского оборудования, мебели, одежды, мягкого инвентаря, благоустройстве территории.

В этот раз ребятам улыбается добродушный бычок, обещая, что обязательно все у них будет хорошо. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

- Мы очень рады сотрудничеству с компанией «СУЭК-Кузбасс», - отмечает главный врач «Теремка» Игорь Гриськов. – Два года назад угольщики помогли нам с оборудованием дневного стационара для детей с различными неврологическими патологиями. В этом году его работу в связи с пандемией пришлось временно приостановить, но нас очень выручает большая крытая беседка, тоже построенная благодаря шахтерам. Детям для укрепления иммунитета нужно больше бывать на свежем воздухе. И беседка как раз дает такую возможность практически в любую погоду. Поздравляем всех сотрудников СУЭК с наступающим Новым годом, благодарим за подарки и очень надеемся на продолжение нашего сотрудничества.

Еще триста подарков от компании «СУЭК-Кузбасс» вручено ребятам из города Ленинска-Кузнецкого в рамках традиционной предновогодней благотворительной акции «Вместе помогаем детям!», направленной на поддержку юных талантов и детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Продолжаются предновогодние волонтерские акции шахтеров. Так, молодые сотрудники в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе дарят сладкие подарки и игрушки детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Став на время праздников Дедами Морозами и Снегурочками, горняки стараются, чтобы детишки действительно почувствовали радость новогоднего волшебства.