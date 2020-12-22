Передача сельхозземель угольщикам: комментарий Сергея Цивилева Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Губернатор Сергей Цивилев объяснил передачу угольщикам земель сельскохозяйственного назначения. Сегодня эта ситуация вызывает немало вопросов у жителей региона.

Как пояснил в ходе пресс-конференции по итогам года Сергей Цивилев, в Кузбассе в прошлые годы было много паевых земель, которые переоформлялись, продавались и в итоге вышли из-под контроля властей.

Многие угольные компании покупали участки под свои нужды и размещали промышленные объекты на землях, по сути, оформленных как сельскохозяйственные. В результате долгое время бюджет недополучал средств, так как налог на сельхозземли существенно ниже налога на земли промназначения.

- Когда пришел к руководству, посмотрел на эту ситуацию, сколько мы теряем доходов в бюджет и какие проблемы у самих угольщиков, то дал команду провести аудит всех таких объектов и быстро их вывести и переоформить. Пик у нас пришелся на 2019 год. На заседании правительства иногда рассматривали по 10-15 объектов сразу. Чтобы не было никаких нарушений в этом вопросе, мы еще в 2018 году ввели новый наш подход - социально-экологическую экспертизу.

Сергей Цивилев отметил, что экологическая экспертиза была и ранее и предполагала соблюдение санитарной зоны вокруг предприятий в 1 километр, хотя находились и нарушения, когда расстояние сокращалось до 500 или даже 300 метров. Сегодня регион отправил документы в Правительство РФ на изменение зоны до 2 километров. Решение на федеральном уровне не принято, но уже действует на местном.

Что касается социальной экспертизы, то здесь уже главы городов и районов проводят обсуждение с населением, обговаривают границы, узнают, поддерживают ли жители перевод земель. Окончательно вопрос решается на заседании, на перевод земель должно быть разрешение контрольно-надзорных органов, а также вердикт министерства сельского хозяйства о возможности или невозможности использовать земли как сельскохозяйственные.

Как, в свою очередь, подчеркнул замгубернатора Андрей Панов, мнение населения о том, что угольщикам просто «подарили» эти земли, - ошибочно. Они когда-то были либо куплены, либо взяты в аренду с учетом планов перспективного развития на будущие годы. А сейчас эти участки постепенно переводятся в земли промышленного назначения.

- Была сделана цифровая съемка земель, идет усиленный контроль за их переоформлением. В том числе для того, чтобы увеличить поступления в бюджет, - добавил замгубернатора.

Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Андрей Ариткулов сообщил, что с 2018 года 11,6 тысячи гектаров земли была переведены в земли промышленного и иного назначения. Зато 43 тысячи гектаров снова стали землями сельхозназначения.

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