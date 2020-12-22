Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки выросло число заболевших, а также выздоровевших и умерших.

Еще у 147 человек выявили коронавирус, с начала пандемии - у 24 595. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 165 пациентов. В общей сложности с середины марта от коронавируса вылечились уже 21 279 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. Теперь число умерших составляет 449 человек.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 2867 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5824 человека.