«Сибцем»: стабильное развитие в кризисное время

Высококачественная продукция «Сибирского цемента» востребована во многих регионах России, включая Сибирь и страны ближнего зарубежья. Фото: Анна ЩЕКОЧИХИНА.

Этот год начинался для компании, как и для других предприятий отечественной цементной отрасли, удачно. За первый квартал объем потребления цемента в Сибири вырос более чем на 8 процентов. Однако уже в апреле, когда страну захлестнула пандемия COVID-19, спрос стал сокращаться. По оценкам Минстроя РФ, в 2020-м в России жилья возведут на 2 миллиона квадратных метров меньше, чем в прошлом году. А жилищное строительство - ключевой потребитель продукции «Сибирского цемента», на его долю приходится около 70% выпускаемых холдингом стройматериалов.

На сегодняшний день компания выпускает 23 вида цемента, более 30 наименований бетонных смесей, мелкозернистых бетонов и строительных растворов, свыше 40 номенклатур хризотилцементных изделий. Фото: Анна ЩЕКОЧИХИНА.

Согласно прогнозам, с января по декабрь на пяти заводах «Сибцема» будет изготовлено 4,5 миллиона тонн цемента, то есть объемы производства сократятся на 6 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Однако компания и в «коронакризис» не отказалась от реализации проектов по техперевооружению производств. Например, на самом мощном предприятии холдинга, «Топкинском цементе», продолжается модернизация вращающейся печи № 1 цеха «Обжиг». Там устанавливают современный электрофильтр. Ввод обновленной печи в эксплуатацию, намеченный на апрель 2021-го, позволит снизить выбросы пыли в атмосферу. В цехе «Готовая продукция» запустили два новых пневмокамерных насоса с цементопроводом встроенного охлаждения. На переоснащение и ремонт оборудования «Топкинского цемента» в этом году выделили более миллиарда рублей. Всего на модернизацию цементных заводов холдинга направлено около 1,4 миллиарда рублей, на ремонт и техобслуживание - 2,5 миллиарда, еще 539 миллионов рублей выделено на повышение уровня экологической безопасности производства. Экология и модернизация - в числе основных направлений инвестиционной программы «Сибцема».

В 2020-м в состав холдинга вошли заводы Ангарска и Искитима. Фото: Анна ЩЕКОЧИХИНА.

На сегодняшний день компания выпускает 23 вида цемента, более 30 наименований бетонных смесей, мелкозернистых бетонов и строительных растворов, свыше 40 номенклатур хризотилцементных изделий. В этом году в продуктовой линейке появились новинки. Это, например, специальный портландцемент для изготовления бетона оснований автодорог и сульфатостойкий портландцемент, который применяется при строительстве подземных и подводных конструкций гидротехнических сооружений.

Высококачественная продукция «Сибирского цемента» востребована во многих регионах России, включая Сибирь и страны ближнего зарубежья. В Кузбассе при активном участии компании построены президентское кадетское училище, здание 8-го кассационного суда, возводятся объекты культурного кластера, новый аэровокзальный комплекс в аэропорту имени Леонова и автотрасса Кемерово - Мариинск.

Экология и модернизация - в числе основных направлений инвестиционной программы «Сибцема». Фото: Анна ЩЕКОЧИХИНА.

В 2020-м в состав холдинга вошли заводы Ангарска и Искитима. Таким образом, на данный момент компания объединяет пять цементных производств.

- В этом году потребление цемента в Сибири упадет примерно на 4 процента к уровню 2019-го, загрузка наших производств не превысит 50 процентов. Однако ни одного сотрудника мы не сократили, никому заработную плату не снизили, - отмечает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. - Компания продолжает стабильно работать и развиваться. С включением в состав холдинга новых заводов у нас появилось больше сил и возможностей для того, чтобы противостоять давлению внешних негативных факторов.