Компания «Стройсевис» продолжила добрую традицию отмечать работников, которые с большой ответственностью подходят к своим обязанностям и показывают высокий профессионализм.На разрезе «Березовский» прошел восьмой бригадирский прием компании АО «Стройсервис». Во время торжественного мероприятия 54 лучших бригадира получили награды за высокий профессионализм и производственные достижения по итогам года - корпоративные серебряные знаки «Передовик производства» и крупные денежные премии на бригаду от руководства компании.А девять бригадиров, чьи коллективы в 2020 году достигли наивысших производственных показателей, получили девять новеньких японских внедорожников Nissan Terrano.-Аж слезы радости покатились… На самом деле, год был тяжелый, пандемия, все перевернула с ног на голову. В эту минуту все изменилось, счастливым стал год! – не скрывает эмоций бригадир экскаватора Komatsu PC1250 разреза «Пермяковский» Андрей Кузнецов. Но таких значительных результатов в одиночку добиться трудно, нужна командная работа, уверен бригадир экскаватора ЭШ 13/50 разреза «Березовский» Иван Трофимов: «Очень неожиданно, до сих пор не верится. Огромное спасибо мужикам за помощь - бригаде, все старались, все молодцы! Огромное спасибо руководству компании за такие подарки!»Ну а для кого-то из награжденных подарок стал по-настоящему семейным.-Кузбасс встретил отлично! Я просто в шоке, до сих пор нет слов… не ожидал, что компания отметит меня автомобилем. Правда у меня прав нет. Супруга будет управлять машиной и возить всю семью, - отметил бригадир ремонтной бригады «Губахинского кокса» Алексей Поморцев.