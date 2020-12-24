Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Рассказываем последние новости о том, что произошло в регионе за сутки.По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 25 декабря еще у 146 человек выявили коронавирус, с начала пандемии - у 24 889. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 168 пациентов. В общей сложности с середины марта от коронавируса вылечились уже 21 623 человека.К сожалению, выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. Теперь число умерших составляет 453.На сегодняшний день медицинскую помощь получают 2813 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5200 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМедик из Кемерова поделился впечатлениями от прививки от коронавирусаВ Кузбассе уже вовсю идет кампания по вакцинации от коронавируса. один из медиков, уже поставивший вакцину, рассказал, почему он решил сделать это и как себя чувствует.(подробности)В Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавирусаВ Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. (подробности)Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 15 январяВ Кузбассе снова продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб региона. (подробности)