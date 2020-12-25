Русский авангардИдем на мультимедийную выставку.В Кузбасском центре искусств открывается мультимедийная выставка «Русский авангард», организованная в рамках деятельности Филиала Русского музея в городе Кемерово.Основой грандиозной мультимедиаэкспозиции станут 30 произведений русского авангарда, каждое из которых занимает особое положение как в коллекции Русского музея, так и в русском искусстве первой трети ХХ века.Посетители буквально увидят, как создавались работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Павла Филонова, ставшие своеобразной визитной карточкой русского авангарда. Они смогут наблюдать, как складывается изображение на картинах и рисунках, проследить за логикой построения пространственных форм, за работой глаза и руки художника. Произведения ведущих мастеров русского авангарда предстанут в совершенно неузнаваемом на первый взгляд качестве - разложенными на формы, в движении масс и цветов, в пространственном звучании линии, точки, плоскости, магии ритма и целесообразности, гармонии космического хаоса или скрытого движения в статике.Основные положения искусства авангарда будут визуализированы в пространственных проекциях для четырех зон, специально построенных для выставки. Экспозицию озвучит музыка Дмитрия Шостаковича, энергия которой со своей внутренней драматургией и режиссурой, завершит целостность выставки. Симфония № 1 фа минор и Симфония № 2 «Октябрю» си мажор Дмитрия Шостаковича были записаны и исполнены оркестром Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением Валерия Гергиева.Кузбасский центр искусствул. Дзержинского, 6До 31 января, с 11.00 до 20.00Цена билетов: от 250 рублей*************************************************************************Место Кузбасса на планетеОтправляемся на уникальную выставку.Отдел природы Кузбасского краеведческого музея представил жителям и гостям города совершенно новую экспозицию «Место Кузбасса на планете», которая погружает участников в историю региона длиною без малого в 500 миллионов лет!Экспозиция состоит из нескольких выставочных пространств. Так, в зале «Богатство недр Кузбасса» представлены полезные ископаемые, в том числе «Барзасская рогожка». Это самый древний уголь, его возраст 350 миллионов лет - на 80 миллионов лет больше, чем у любого другого угля на планете. В залах «Динозавровая фауна Кузбасса» и «Обитатели ледникового периода» представлена одна из крупнейших в России палеонтологических коллекций - скелеты и кости динозавров, подлинный скелет шерстистого мамонта, обитавшего на территории Кузбасса 40 тысяч лет назад. Благодаря 3D-проекциям посетители смогут попасть в прошлое Кузбасса, увидеть то, как регион выглядел во время ледникового периода.Также на выставке расположены интерактивные зоны для дополнительного ознакомления с коллекциями и информационными ресурсами музея. Каждый зал экспозиции имеет индивидуальное звуковое и световое оформление, которое помогает посетителям погрузиться в определенный этап развития жизни на Земле.Кузбасский краеведческий музей (отдел природы)пр. Советский, 55Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00Цена билетов: от 200 рублей*************************************************************************Старая сказка на новый ладПроверяем, чисто ли вымыты уши.Музыкальный театр Кузбасса представляет зрителям мюзикл «Мойдодыр». Знакомое многим имя - не правда ли?«Мойдодыр» - любимейшая сказка замечательного сочинителя Корнея Чуковского. Ее знают назубок и грязнули и чистюли, мамы и папы, бабушки и дедушки. В этом спектакле действуют не только привычные персонажи, но и придуманные автором либретто и режиссером Михаилом Сабелевым. Несносный мальчишка становится еще и грубияном, и только Крокодил приводит его в чувство и отправляет к Мойдодыру на исправление.Спектакль строится в забавной игровой форме. В веселой кутерьме принимают участие не только персонажи этой сказки, но и юные зрители. Здесь и Одеяло, и Мочалка, и Брюки, и еще много предметов, которые летают, поют и скачут под музыку, а балетмейстер научит их даже танцевать. Костюмы очень выразительны и необычны. А в качестве рассказчика выступает старый Торшер, который радуется вместе со всеми преображению непутевого мальчишки в финале этой поучительной истории.Музыкальный театр Кузбассапр. Советский, 5226 и 27 декабря, начало в 11.00Цена билетов: от 300 рублей*************************************************************************Винтажный Новый годЕдем в музей.В канун праздничных дней в музее «Красная Горка» открылась выставка, созданная в рамках проекта «Домашний музей». Цель проекта - познакомить посетителей с предметами, которые были переданы в музей жителями города.На выставке представлены новогодние предметы советского времени из семейных коллекций горожан. Елочные игрушки, бусы, флажки, конфетти помогают сделать выводы о том, как украшали свои дома к празднику кемеровчане в середине прошлого века.Главными экспонатами на выставке «Винтажный Новый год»» стали старинные механические часы и новогодние открытки советского периода времени. Они напоминают зрителям, что наступило время взаимных поздравлений.Коллекция часов формируется в музее уже несколько лет. Ценным экземпляром собрания являются настенные немецкие часы с маятником Kienzle, выпущенные в интервале 1904 - 1910 годов. Из недавних поступлений - редко встречающиеся настольные часы с боем, с фигурой оленя из чугуна производства Владимирского завода 1957 года. Не менее интересны «сказочные» часы с кукушкой, которая готовится оповестить всех о начале следующего года.Особую праздничную атмосферу создают великолепные образцы поздравительных открыток с изображением героев советских мультфильмов, елочных игрушек, Деда Мороза и Снегурочки. Забавные рисованные сюжеты поднимают настроение посетителям.Музей «Красная Горка»ул. Красная Горка, 17До 15 января, с 10.00 до 17.30Цена билетов: от 100 рублей