Колокольчики на елкеСпешим на мастер-класс по росписи новогодних колокольчиков.Колокола бывают разными - огромными, как Царь-колокол, который выполняет декоративную функцию. Поменьше - возвещают радостные и печальные вести. И совсем маленькие - колокольчики, которые можно даже носить с собой в кармашке или сумочке. Зачем же нужны колокольчики? Люди, склонные к магии, чувствуют, как звон устанавливает гармонию между человеком и Вселенной. Христиане верят, что их звон отпугивает дьявола. А последователи ислама и иудаизма слышат в звоне колокольчиков биение божьего сердца.Не удивительно, что звонкий колокольчик стал одним из главных украшений новогодней елки. Ведь с его чистым звуком в наступающий год придут добро, удача и счастье.А пока кто-то прислушивается к звону колокольчиков, мы вас приглашаем на мастер-класс в музей. Конечно же, колокольчик из соленого теста не будет звучать так ярко, как металлический, но счастья и радости он принесет не меньше, а может, даже и больше!Мастер-класс рассчитан на детей в возрасте от трех лет. В течение часа им предстоит раскрасить заготовку, покрыть ее лаком и добавить щепотку новогоднего волшебства - чтобы все загаданное точно-точно сбылось. И заготовки, и краски уже ждут в музее. От вас нужно лишь желание творить и радоваться!Новокузнецкий художественный музейул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-4524 декабря, начало в 17.00 и 18.00Цена билетов: 200 рублей*************************************************************************Верхом на Коньке - за счастьем!Отправляемся в самое удивительное приключение.Эх, и повезло же Иванушке! Достался ему верный друг - Конек-горбунок, этакая помесь ослика, лошадки и верблюда. Очень умное и колоритное существо, заражающее оптимизмом и умеющее находить выход даже из безвыходной ситуации. А еще Конек - настоящий друг, и Иванушке предстоит лично убедиться в этом. Ведь кто, как не друг, отправится за Жар-птицей, за красавицей-невестой? Кто копытцем разобьет лед на холодной воде и остудит жар кипящей? Но это все - присказка, а погрузиться с головой в волшебный мир сказки вы сможете в Новокузнецком драматическом театре!А пока вы бронируете билет на спектакль, напомним, что «Конек-горбунок» - уникальная сказка. Одновременно она и авторская, и народная. Каждая строка наполнена юмором, каждая сцена - колоритная и яркая, а какие персонажи!Зрителей ждет захватывающее и сильное зрелище, настоящий праздник. Сколько здесь экзотики и волшебства, сколько веселья и зловещего коварства, сколько тайны и мечты! Царь-девица, легкокрылая Жар-птица, степная кобылица - это и есть воплощение тайны и мечты, которая сбылась.Новокузнецкий драматический театрпр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-4326 декабря, начало в 11.00 и 13.30Цена билетов: от 350 до 600 рублей*************************************************************************Добрый старый рок и Новый годНачинаем провожать старый год под рок-музыку.До конца года остается неделя, а это значит, наступило самое веселое время. Нужно успеть запастись подарками для самых близких и важных людей, поставить и нарядить елку, побывать у всех в гостях и принять их в своем доме, нарезать салатики и достойно проводить год. А так как он был слишком богатым на нестандартные ситуации, проводить нужно так, чтобы все неприятности в уходящем году и остались.Предлагаем начать провожать старый год уже сегодня. Да не просто провожать, а под музыку. Для этого спешим в бильярд-бар «Веселый кабан», ведь именно здесь в пятницу состоится сольное выступление Александра ХудРука Ходыкина, лидера рок-группы Cover Single. Струны его гитары уже заряжены роком и драйвом, из колонок вот-вот вырвутся волны позитива, чтобы унести вас в новый год. Обещаем: будет весело, громко и радостно! Проводим старый год под нетленку русского рока - каверы «Алисы, «Кино», «ДДТ» и других лучших групп отечественного рока.Бар-бильярдная «Веселый кабан»пр. Архитекторов, 10, бронирование столиков: 8-923-627-607025 декабря, начало в 20.00Вход свободный, но бронирование столиков необходимо*************************************************************************Баба-яга в космосеОтправляемся вместе с ворчливой героиней сказок в большое космическое путешествие!Может, кто-то и любит сидеть на месте да вязать носочки на спицах, но этот «кто-то» - точно не Баба-яга! Ей больше по душе поворчать да поругаться, поссорить кого-нибудь. И вот однажды встретилась Баба-яга с Дедом Морозом. А потом вместо своего любимого леса оказалась в космосе - прямо в ступе и с метлой!Хорошо в космосе: тут и фантастические туманности, и жемчужные звездные скопления, и причудливые галактики. Глядит Баба-яга на созвездия зимнего неба, а они превращаются в героев мифов и легенд. И эти самые герои с радостью готовы помочь найти Яге правильный путь домой, в родной лес, к любимой избушке.А пока лесная ведьма ищет дорогу обратно на землю, гости планетария не только познакомятся поближе с созвездиями зимнего неба, услышат мифы и легенды, но и погрузятся в чудесную атмосферу новогоднего праздника.Планетарий имени Альберта Федоровапр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-1426 декабря, начало в 13.00