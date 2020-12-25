Богатая история шахты-гиганта, начавшей выдавать на-гора уголь в 1935 году, вобрала в себя стахановское движение, военное лихолетье, ударные для развития угольной промышленности 60-70-е годы, перестроечное время, сложный переход отрасли в рыночные условия, внедрение высокотехнологичного оборудования в 21 веке. И на всех этих этапах коллектив «кировцев» проявлял сплочённость, высокий профессионализм, способность успешно решать любые производственные и технологические задачи.С юбилеем горняков тепло поздравил исполняющий обязанности первого заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Рашид Бадертдинов. Он особенно подчеркнул, что «Кировка» всегда была гордостью шахтерского города. И при этом ее коллектив, занимаясь угледобычей, принимал и принимает вместе с СУЭК активное участие в благоустройстве, социальном развитии Ленинска-Кузнецкого.Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков в своем выступлении подчеркнул, что компания продолжает целенаправленно развивать одно из старейших предприятий рудника и Кузбасса: «Только в юбилейном для шахты году реализовано четыре масштабных инвестиционных проекта. Введены в эксплуатацию высокотехнологичные очистные сооружения, обогатительная фабрика пополнилась отделением флотации для увеличения производства концентрата, принят в работу новый комплект очистного оборудования общей стоимостью более 4,3 миллиарда рублей, ведется модернизация магистральной конвейерной линии».В честь юбилея предприятия большая группа сотрудников удостоилась областных, городских, ведомственных и корпоративных наград. Коллективу от компании «СУЭК-Кузбасс» подарен сертификат на один миллион рублей. И особым событием стало вручение шахте одной из высших наград Кемеровской области – ордена «Доблесть Кузбасса».Самые теплые слова благодарности в юбилей прозвучали в адрес ветеранов предприятия, создававших и преумножавших славу родного предприятия. В их числе Леонид Васильевич Лагутин, несколько десятков лет возглавлявший один из самых успешных очистных участков не только в истории шахты, но, наверно, всей угольной отрасли страны.- «Кировка» всегда считалась и кузницей кадров, и кузницей рекордов, - говорит ветеран. – Только на моей памяти было столько достижений, что я не смогу их сосчитать. Но главное, конечно, люди. Работящие, умные, талантливые. Это же очень непростое предприятие. Глубина горных работ ушла уже больше, чем на полкилометра. И я очень рад, что в юбилей достойно оценен труд всего коллектива - родная шахта заслуженно стала орденоносной.