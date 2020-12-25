Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Не стало исключением и 26 декабря.По данным оперативного штаба, общее число пациентов с коронавирусом достигло 25 038 человек, при этом о последних 149 из них стало известно утром 26 декабря. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 173 пациента. В общей сложности, от коронавируса вылечились уже 21 796 человек.Выросла и печальная статистика - еще три человека скончались. Общее число умерших достигло 456 человек.В общей сложности сегодня в Кузбассе медицинскую помощь получают 2786 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4806 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМедик из Кемерова поделился впечатлениями от прививки от коронавирусаВ Кузбассе уже вовсю идет кампания по вакцинации от коронавируса. Один из медиков, уже поставивший вакцину, рассказал, почему он решил сделать это и как себя чувствует.(подробности)В Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавирусаВ Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. (подробности)Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 15 январяВ Кузбассе снова продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб региона. (подробности)