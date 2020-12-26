Ежедневно в регионе меняется число заболевших коронавирусом и вылечивших от этого заболевания. Мы же сообщаем вам самое актуальное и важное о ситуации с коронавирусом.На сегодняшний день общее число заболевших достигло 25 183 человек., причем о последних 145 пациентах с ковидом специалисты оперштаба сообщили 27 декабря. Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели 166 пациентов. Всего же с момента начала пандемии от коронавируса вылечились 21 962 человек.Выросла и статистика летальных исходов заболевния - еще два человека скончались. У женщины 1959 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания почек. У мужчины 1987 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.Общее число умерших достигло 458 человек.В общей сложности сегодня в Кузбассе медицинскую помощь получают 2763 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4933 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно число заболевших за сутки коронавирусом кузбассовцевОперативный штаб Кузбасса сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в регионе. На сегодняшний день общее число заболевших достигло 25 183 человек. (подробности)Замминистра здравоохранения рассказала о ходе вакцинации в КузбассеЗамминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о том, как проходит вакцинация в регионе. Как оказалось, некоторые кузбассовцы уже закончили курс вакцинации. (подробности)Замминистра здравоохранения Кузбасса рассказала о возврате ковидных коекЗаместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. (подробности)