Выбираем вместе, куда сходить на Новый год 2021 в Кемерове! Уходящий год выдался непростым, пандемия надолго лишила жителей областного центра посещать культурные мероприятия, но сейчас часть ограничений сняты, поэтому можно составить свою персональную программу развлечений и встретить следующий год весело, интересно и познавательно.Винтажный Новый годЕдем в музейВ канун праздничных дней в музее «Красная Горка» открылась выставка, созданная в рамках проекта «Домашний музей». Цель проекта - познакомить посетителей с предметами, которые были переданы в музей жителями города.На выставке представлены новогодние предметы советского времени из семейных коллекций жителей города. Елочные игрушки, бусы, флажки, конфетти помогают сделать выводы о том, как украшали свои дома к празднику кемеровчане в середине прошлого века.Главными экспонатами на выставке «Винтажный новый год»» стали старинные механические часы и новогодние открытки советского периода времени. Они напоминают зрителям, что наступило время взаимных поздравлений.Коллекция часов формируется в музее уже несколько лет. Ценным экземпляром собрания являются настенные немецкие часы с маятником «Kienzle», выпущенные в интервале 1904-1910 годов. Из недавних поступлений – редко встречающиеся настольные часы с боем, с фигурой оленя из чугуна производства Владимирского завода 1957 года. Не менее интересны «сказочные» часы с кукушкой, которая готовится оповестить всех о начале следующего года.Особую праздничную атмосферу создают великолепные образцы поздравительных открыток с изображением героев советских мультфильмов, елочных игрушек, Деда Мороза и Снегурочки. Забавные рисованные сюжеты поднимают настроение посетителям.Музей «Красная Горка»Ул. Красная горка, 17До 15 января, с 10.00 до 17.30Цена билетов: от 100 рублей************************************************Сказки Венского лесаОтправляемся в филармониюЗа несколько часов до Нового года среди предпраздничной суеты и мелких забот Государственная филармония Кузбасса приглашает окунуться в сказочную атмосферу новогоднего вечера, чарующей музыки, сияющих улыбок и блистательных нарядов.Новогодняя елка, красочно оформленные фотозоны, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, дефиле «Маски-шоу», и конечно, розыгрыш новогодних подарков ожидает гостей до начала концертной программы. А сам праздничный концерт – это фейерверк премьерных произведений композиторской династии Штраусов. Яркие и динамичные польки, галопы, вальсы, поддержат предновогоднюю атмосферу и настроение.Государственная филармония Кузбассапр. Советский, 6831 декабря, начало в 19.00Цена билетов: от 1500 рублей*********************************************TikTok-partyВстречаем праздник в театреГотовьтесь встретить его весело вместе с Музыкальным театром Кузбасса с программой «TikTok-party». Солисты театра будут творить, чтобы принести вам радость. Вы не останетесь равнодушными и не сможете усидеть на месте.Музыкальный театр Кузбасса гарантирует вам заряд энергии, позитива и отличного настроения от ведущего вечера солиста театра Владимира Жукова, любимые новогодние песни и современные хиты от лучших солистов театра, только живой звук и зажигательное музыкальное сопровождение от кавер-группы «Jazz Vegas», безудержное веселье и головокружительные танцы, розыгрыш призов от друзей и партнеров.Музыкальный театрпр. Советский, 5230 декабря, начало в 19.00Цена билетов: от 1500 рублей********************************************Золоченые лбыПосмеемся от душиБорис Шергин – автор удивительных, задушевных и уморительно смешных сказок. И Театр для детей и молодежи обратился к одной из них. Называется она «Золоченые лбы».Жили в некотором государстве Царь да простой мужичонка по имени Капитонко. С детства дружили, потому как росли по соседству. А с годами их дружба ещё больше окрепла. Вместе рыбу ловят, вместе на ярмарку бегают живого медведя смотреть, вместе песни поют да чай пьют. И так Царю весело да душевно проводить время, свободное от царских дел, потому как дома «заели» капризы семьи его царской: Царицы, Тещи и Дочки. Они – то и поссорили Царя с его лучшим другом Капитонкой. И такая эта ссора оказалась большая да глупая…В нашем озорном спектакле вы не раз улыбнетесь над историей, рассказанной Борисом Шергиным, и задумаетесь над тем, что дружба, крепкая да настоящая дороже всего на свете и беречь ее надо как самое большое богатство.А еще всех зрителей ждет театрализованная новогодняя игровая программа.Театр для детей и молодежиул. Арочная, 3729 декабря, начало в 13.0030 декабря, начало в 13.00 и 19.003 января, начало в 10.005 января, начало в 10.00 и 16.00Цена билетов: от 400 рублей*************************************************Маленький Дед МорозВедем ребенка в театрПогода, которую обещают синоптики на праздники, по крайней мере, на их начало, не очень-то способствует активностям на свежем воздухе. Но и дома сидеть не вариант.Разнообразить череду новогодних мероприятий вместе с детьми можно в Театре для детей и молодежи!Коллектив театра подготовил праздничную интерактивную забаву у камина «Маленький Дед Мороз» для взрослых детей и маленьких взрослых (3-8 лет) которая оставит море радостных воспоминаний и улыбок как в конце уходящего, так и в начале Нового 2021 года!Театр для детей и молодежиул. Арочная, 372 января, начало в 10.003 января, начало в 13.00 и 15.007 и 9 января, начало в 10.00 и 12.00Цена билетов: от 400 рублей*********************************************«Minecraft шоу» в городеИгра собирает поклонников на большой праздникВ дни зимних каникул, Дворец молодежи станет самым большим отражением игры Майнкрафт в городе. Все внутри станет максимально квадратным. На место действия обвалятся: уголь, алмазы, дерево, золото, медь, камни, железная руда, песок и многое другое.«Minecraft шоу» – это большой праздник для каждого любителя игры, где каждый из Вас сможет увидеть главных героев; поговорить, потрогать и даже сразиться с главными злодеями игры и помочь Стиву справиться со всеми задачами.На шоу участников ожидают: интерактивный спектакль на большой сцене театра, встреча с любимыми героями, дискотека со всеми персонажами, фотозоны с различными локациями и героями игры. Порадуют и сувениры, игрушки и различные гаджеты в стиле любимой игры, которые можно будет купить на месте.Дворец молодежиУл. Рукавишникова, 155 января, начало в 10.00Цена билетов: от 500 до 1400 рублей********************************************************Русский авангардИдем на мультимедийную выставкуВ Кузбасском центре искусств открылась мультимедийная выставка «Русский авангард», организованная в рамках деятельности Филиала Русского музея в городе Кемерово.Основой грандиозной мультимедиаэкспозиции станут 30 произведений русского авангарда, каждое из которых занимает особое положение как в коллекции Русского музея, так и в русском искусстве первой трети ХХ века.Посетители буквально увидят, как создавались работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Павла Филонова, ставшие своеобразной визитной карточкой русского авангарда. Они смогут наблюдать, как складывается изображение на картинах и рисунках, проследить за логикой построения пространственных форм, за работой глаза и руки художника. Произведения ведущих мастеров русского авангарда предстанут в совершенно неузнаваемом на первый взгляд качестве - разложенными на формы, в движении масс и цветов, в пространственном звучании линии, точки, плоскости, магии ритма и целесообразности, гармонии космического хаоса или скрытого движения в статике.Основные положения искусства авангарда будут визуализированы в пространственных проекциях для четырех зон, специально построенных для выставки. Экспозицию озвучит музыка Дмитрия Шостаковича, энергия которой со своей внутренней драматургией и режиссурой, завершит целостность выставки. Симфония № 1 фа минор и Симфония № 2 «Октябрю» си мажор Дмитрия Шостаковича были записаны и исполнены оркестром Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением Валерия Гергиева.Кузбасский центр искусствул. Дзержинского, 6До 31 января, с 11.00 до 20.00Цена билетов: от 250 рублей