Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так, на утро 29 декабря выросло число заболевших, умерших и выздоровевших.За минувшие сутки в Кузбассе заболели 145 человек. Теперь общее число заболевших с начала пандемии достигло 25 468 человек. Также за прошедшие сутки выздоровели 159 пациентов, общее число выздоровевших с начала пандемии - 22 305 человек.Выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. Общее число умерших составляет 461 человек.Отметим также, что на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2702 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4893 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности) 141 кузбассовец заболел коронавирусом за суткиЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших кузбассовцев с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. (подробности)