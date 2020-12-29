Для того, чтобы увидеть счастье, не нужны глаза. Достаточно зоркого сердца, любви ко всему живому и – немного новогоднего чуда. Именно так все сложилось для полуслепого пса Марли. За две недели до Нового года он обрел семью и шанс на то, что будет видеть.Новый домИрина ласково треплет Марли по загривку, а тот, словно щенок, тут же порывается куда-то бежать, играть, прыгать. Мчится в другую комнату и утыкается в руки дочки Ирины. Та довольно жмурится, обнимает большого пса обеими руками за шею – и они вместе заваливаются на диван, смотреть мультики. Марли почти восемь лет, но в семье Ирины он появился всего пару недель назад.- Когда-то в детстве и у меня, и у мужа были собаки. Когда поженились, думали, заведем какого-нибудь пса, но все никак не получалось: то одно мешало, то другое… Видимо, судьба нам готовила встречу именно с Марли! – улыбается Ирина.И тут же расхваливает Марли: восьмилетний пес игривый и задорный, словно щенок, добродушный и даже улыбчивый – по-своему, по-собачьи. Одна только беда: слепнет. Пелена уже закрыла полностью один глаз, и там зрение не вернуть, а вот за второй семья Ирины готова бороться.- Были у ветеринара, провели обследование. Шансы сохранить частично зрение у нас есть. Так что отступать не планируем! – заявляет Ирина и крепче обнимает лабрадора-полукровку.На улицеВ конце ноября полуслепого пса обнаружили на одной из улиц частного сектора в Кемерове. Он беспокойно ходил и словно искал кого-то, прибился к чужому дому, и его хозяева попросили волонтера Светлану Сергееву помочь найти псу новый дом. Та попросила владелицу приюта для животных Валентину Цареву приютить бедолагу.- Я, конечно, согласилась – жалко пса. Было видно, что он жил и семье: ухоженный, упитанный. И – полуслепой. Мы можем только предполагать, что пес заболел, стал слепнуть, а потом убежал и потерялся. Может быть, хозяева его искали – но не нашли, - с грустью рассказывает Валентина.Владелица приюта сразу отметила добродушный характер, игривость и ласковость пса – словно всю жизнь провел в ее доме! Но оставить его надолго в приюте не могла: на ее попечении находится более 200 усатых мордочек и виляющих хвостиков. А слепнущему псу нужно особое внимание, особые условия, лечение. К тому же ветеринар, осматривавший лабрадора-полукровку, сказала, что зрение еще можно спасти – если прямо сейчас начать лечение.Новогоднее чудоКазалось бы: какие перспективы могут быть у взрослого слепнущего пса? И вдруг – радостная весть! Семья кемеровчанки Ирины решила подарить псу новый дом.- Когда мы его впервые увидели, сердце сразу отозвалось, это наша собака! – продолжает Ирина. – Марли сразу, как вошел в дом, стал вести себя так, словно всегда тут жил.Пес различает крупные силуэты, возможно, после лечения зрение частично вернется. А пока зоркое сердце помогает видеть Марли самое главное: любовь и радость, которые с его появлением приумножились в новой семье.