Состоялся суд по делу кемеровчанина Дмитрия Бородаенко. Он оказался на скамьье подсудимых за то, что разместил на сайте Бессемртного полка фотографию Адольфа Гитлера.Несмотря на то, что сам кемеровчанин своей вины в покушении на реабилитацию фашизма не признал, следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Приговором суда Дмитрию Бородаенко назначено наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей, - об этом сообщает Следственный комитет России.Напомним, 6 мая 2020 года Дмитрий Бородаенко отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера. Предполагалось, что она будет транслироваться в одном ряду со снимками ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в акции «Бессмертный полк».- Вы знаете, что вы нарушаете закон таким образом? Тем более на сайте бессмертного полка. Вы оскорбляете людей, которые защищали нашу родину, вас и вашу бабушку, маму, папу. Зачем вы это делаете? – уточняли сотрудники полиции во время беседы с Борордаенко.- Я был неправ, - только и нашел, что ответить кемеровчанин.Мужчина признал факт размещения снимка, но отрицал причастность к реабилитации фашизма. Тем не менее, выводы следствия о виновности Бородаенко основывались на комплексе доказательств, в том числе на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет России возбудил уголовное дело против жителя Кемерова за реабилитацию нацизма. Мужчина разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» (подробности)Появилось видео допроса кемеровчанина, разместившего фото Гитлера на сайте \\"Бессмертного полка\\"В Кемеровской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого. (подробности)