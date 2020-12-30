Загадка страны МуВедем ребенка в филармонию.Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители волшебной страны Муравия, или коротко - Му, из которой однажды по вине гусеницы-зазнайки Ца-це исчезла вся музыка…Посреди белой и снежной зимы ребята и их родители - гости Государственной филармонии Кузбасса - вместе с героями отправятся в путешествие в красочную Муравию, где живут веселые паучки, озорные кузнечики и бесстрашные сороконожки.Кстати, музыку для сказки «Загадка страны Му» написала поэт и композитор Татьяна Залужная, больше известная зрителям под псевдонимом Любаша. Почти все ее песни нам знакомы - она написала песни для Филиппа Киркорова, Натальи Ветлицкой, Кристины Орбакайте.Татьяна Залужная - автор детских книг стихов и песен «Барбарики. Песни и стихи», «У друзей нет выходных», «Новые стихи и песни для детей», автор музыки и либретто детских мюзиклов «Зебра в клеточку», «Зебра в клеточку-2: Новогодние приключения».Любаше очень понравилась «Загадка страны Му», и она с радостью согласилась написать музыку к филармонической сказке.Мюзикл полон веселых и легко запоминающихся мелодий и искрометных танцев, запомнятся зрителям также декорации и костюмы, придуманные заслуженным художником РФ Виктором Акимовым, который знаком зрителям по другим творческим проектам - «Сказка о времени», «Белая сказка» и другим.Организаторы отмечают, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией праздничная программа в фойе у елки отменена, однако Дед Мороз и Снегурочка обязательно поздравят ребят со сцены. Ну а в самом фойе для зрителей организованы новогодние фотозоны и локации.Государственная филармония Кузбассапр. Советский, 686 января, начало в 12.00Цена билетов: от 400 до 600 рублей*************************************************************************Ночь ошибокИдем на спектакль.Театр для детей и молодежи приглашает на спектакль «Ночь ошибок» - озорной, поставленный по пьесе английского драматурга XVIII века Оливера Голдсмита, построенной на круговороте веселых недоразумений, трюков и розыгрышей.Цепь невероятных событий разворачивается в доме почтенного английского семейства, покой которого нарушают два молодых лондонских джентльмена. В доме достопочтенного мистера Хардкасла, где живет его дочь, воспитанница и приемный сын, оказывается много молодежи. За одну короткую летнюю ночь происходит столько ошибок и недоразумений, что бедный глава семейства не в силах разобраться: кто в кого влюблен? Кто кого ненавидит? Хорошо, что ночь ошибок проходит, а утро и любовь все расставляют по своим местам.Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное. Как раз подходит для новогодних праздников.Театр для детей и молодежиул. Арочная, 374 января, начало в 18.00Цена билетов: 400 рублей*************************************************************************Если замуж, то только по любви!Смотрим веселую постановку.Музыкальный театр имени Боброва приглашает зрителей в новогодние праздники посмотреть сказку «Летучий корабль».Эта замечательная сказка - о царской дочке Забаве, которая хочет выйти замуж непременно по любви. Но вот беда: влюбилась она в трубочиста Ивана, а по царским законам такого быть не может. Но молодые люди так полюбили друг друга, что не страшны им никакие преграды. Их светлое чувство и добрая душа Ивана проняли даже лесную нечисть. Бабкам-ежкам понравился уважительный и обходительный юноша, рассказали они ему заветные слова. А мягкотелый Водяной - вообще первый помощник Ивана: и инструмент помог достать, и наряд новый подарил. Настоящая любовь и дружба вновь победили зло.Музыкальный театр Кузбассапр. Советский, 522 и 3 января, начало в 11.00Цена билетов: от 300 рублей*************************************************************************Пора снова поверить в чудо!А как это сделать - расскажут в библиотеке.А вы верите в чудеса? Многие ответят, что да, но в глубине души тяжело вздохнут, мол, ерунда все это. Какие уж в наше время чудеса? Но ведь очень важно в это верить, и тогда - они случаются. И очень важно научить верить в чудеса детей.Кемеровская библиотека для детей и юношества приготовила для юных горожан и их родителей замечательную выставку «Новогодние приключения».На выставке будет представлена художественная литература для детей и подростков о чудесах и приключениях, случившихся в новогоднюю ночь и рождественские праздники. Согласитесь, самое время почитать живые книги, ведь за период пандемии и дистанционного обучения от телефонов и планшетов многие просто устали.Во время выставки читатели смогут познакомиться с повестями и рассказами писателей - представителей как русской классической литературы, так и современных авторов. Реальные и фантастические сюжеты книг позволят погрузиться в мир традиций празднования Нового года в разных уголках нашей Родины и зарубежных стран; углубиться в семейные истории, связанные с Рождеством; узнать легенды, суеверия, приметы, посвященные главным зимним праздникам.Библиотека для детей и юношестваул. Арочная, 21а3 - 11 января, с 10.00 до 18.00 (кроме пятницы)Вход свободный