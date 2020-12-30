Мечтаем и летаем!Отправляемся на Летучем корабле вслед за мечтой.Мечты у каждого из нас разные. Кто-то мечтает о финансовом благополучии, кто-то - о любви, одни заботятся о счастье своих детей, а другие - только о собственных удовольствиях. А третьи и вовсе не могут усидеть на месте и при первой же возможности отправляются открывать для себя новые миры и страны. Так случилось и с Иваном, героем волшебной сказки «Летучий корабль». Совершенно случайно он познакомился с Забавой. И оказалось, что оба мечтают об одном и том же - о личном счастье, любви, семье и детях. И не смущает их то, что Иван - печник, а Забава - дочь царя.Да вот беда: Царь-батюшка хочет выдать замуж Забаву за Полкана - мужчину солидного и расчетливого. И не смущает отца то, что тому нужно лишь приданое его дочери. Но на то она и сказка, чтобы, пройдя все испытания, герои обрели свое счастье. И прежде, чем влюбленные сердца соединятся, Ивану предстоит познакомиться с Водяным, узнать магическое заклинание, заставляющее предметы летать, и, собственно, построить Летучий корабль.Взойдет ли Забава на борт Летучего корабля или выйдет замуж за солидного Полкана? Об этом вы узнаете в захватывающем мюзикле «Летучий корабль»!Новокузнецкий драматический театрпр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-432, 3, 4 января, начало в 11.00 и 13.30Цена билетов от 350 до 600 рублей*************************************************************************Двенадцать месяцев и корзина подснежниковСпешим на волшебную сказку!Случалось ли вам гулять по лесу? Наверняка вы бывали в летнем или осеннем лесу, где сквозь ажурную листву или хвою пробиваются лучи солнца, а под ногами - ковер из зеленой травы и ярких цветов. А вот героине сказки «Двенадцать месяцев» приходилось ходить не только в летний, но и в зимний лес. И не только днем, но и ночью.Например, однажды она по прихоти своей мачехи, решившей угодить принцессе, отправилась в лес за подснежниками. И все бы ничего, если бы это не происходило под Новый год. На выручке девочке пришли 12 братьев, в чьей власти повернуть время вспять, ускорить его или замедлить, причем на отдельно взятой поляне.Как же произошло знакомство доброй и беззащитной девочки с двенадцатью братьями-месяцами? Об этом вы узнаете в спектакле по словацкой народной сказке о силе добра и милосердия.Театр кукол «Сказ»пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-6029, 30 декабря, 2,3 января, начало в 11.00 и 13.003, 4, 5, 6 января, начало в 11.00, 13.00 и 15.00Цена билетов: от 200 до 250 рублей*************************************************************************Ледяные кружева в музейных окнахЛюбуемся морозными узорами и вспоминаем лучшие зимы своей жизни.Настоящие сибирские морозы пришли в Кузбасс под конец года. Снег завалил улицы, мороз изрисовал окна, а иней сыграл на контрасте и создал из ветвей деревьев картины в графике.Мы знаем место, где в ледяные кружева сплели узоры, запечатленные воспитанниками студии изобразительного искусства «Матисс». 55 работ юных художников поведают вам о зиме. Но не той, которую вы с высоты прожитых лет наблюдаете год за годом, а той, которая удивляет и радует ребенка, открываясь каждый раз с новой стороны. Возможно, вглядываясь в тонкую вязь графических композиций, любуясь яркими акварелями, смелыми линиями маркеров или фломастеров, вы как в первый раз вдохнете морозный воздух, зажмуритесь от солнечных лучиков, отраженных миллионом снежинок, прикроете глаза от слепящей вьюги, скатаете своего первого снеговика…Все это - впечатления от работ юных художников, для которых каждая зима - праздник. Смело и ярко ребята, словно добрые кудесники, создают волшебство, изображая неповторимые сюжеты и даря чудесное зимнее настроение каждому зрителю.Новокузнецкий художественный музейул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходнойВход свободный*************************************************************************«Майнкрафт» в городе!Эти каникулы запомнятся вам надолго!Все будет квадратным и очень квадратным - приготовьтесь к этому! На ДК «Алюминщик» буквально обвалятся уголь, алмазы, дерево, золото, медь, камни, руда и многое, многое другое. А все потому, что именно здесь состоится большой праздник «Майнкрафт-шоу». С каждым из героев можно будет поговорить, потрогать его, сразиться с главными злодеями игры и даже помочь Стиву справиться со всеми квестами.Что ждет любителей игры на празднике? Интерактивный спектакль на большой сцене Дворца, встреча с любимыми героями, множество увлекательных квестов, фотозоны. А еще в этот день в максимально оквадраченном Дворце можно будет приобрести памятные сувениры, игрушки и гаджеты в стиле любимой игры.ДК «Алюминщик»ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55Доставка билетов: (384-3) 33-03-47, 8-903-945-84-094 января, начало в 10.00, 13.00 и 16.00Цена билетов: от 400 до 1500 рублей