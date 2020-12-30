Более 2000 сельхозпредприятий со всей России стали её участниками, а среди 30 победителей - крестьянско-фермерское хозяйство из Кузбасса!Участвовать в программе и ставить рекорды могли любые сельхозпредприятия, работающие на технике Ростсельмаш. Работа комбайнеров сравнивалась по намолотам, работа операторов тракторов - по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении. Результаты порадовали и организаторов, и участников. Да и стимул участвовать в состязании был очень достойный - каждый победитель в номинации получил новый автомобиль!Награждение победителей программы проходило на торгово-выставочной площадке компании «Агротрак», официального дилера Ростсельмаш в Новосибирской и Кемеровской областях. Рядом с дилерским центром выстроились пять новеньких LADA 4х4 Urban. Именно столько рекордов зафиксировано в рамках программы в этих регионах. Четыре из них установили аграрии из Новосибирской области. А пятый - агропредприятие из Юргинского района: лучший результат в номинации «Намолот» на зерноуборочном комбайне RSM 161 в зоне «Сибирь, Урал, Дальний Восток» показало крестьянско-фермерское хозяйство Александра Баранова.«Мы старались отработать максимально, подали заявки сразу в несколько номинаций, правила участия в программе это позволяли, и стали победителями на комбайне RSM 161 с результатом 38,4 тонны/час, - говорит Александр Юрьевич. - Это самый высокий намолот по Сибири, и если проанализировать данные, то это самый высокий намолот по России на комбайне этого класса».В хозяйстве Александра Баранова работает десять агромашин Ростсельмаш. По мнению главы, достигнуть таких показателей им помогли хорошая урожайность, слаженная работа коллектива и безотказная работа техники.«Мы очень рады победе. Это дорогого стоит, - продолжает глава КФХ. - Комбайн RSM 161 мы купили в этом году и тут же оказались среди финалистов программы «Ставим рекорды вместе». Почему? Наверное, потому, что мы в Сибири привыкли брать от каждой минуты все возможное. У нас погодные условия достаточно суровые и второго шанса может просто не быть. Мы своим опытом доказали, что агромашины Ростсельмаш могут показывать такую высокую производительность».«Нашим аграриям всегда было что показать. Это крепкие профессионалы своего дела, подобные соревнования - повод обратить внимание на их достижения во всероссийском масштабе. Мы с радостью поддерживали программу «Ставим рекорды вместе» и будем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда и в дальнейшем», - говорит директор филиала ООО «Агротрак» Артем Троценко.В самой компании Ростсельмаш подчеркивают, что программа показала участникам: при правильном выборе машины и грамотных настройках можно добиться рекордных показателей!На торжественной церемонии награждения присутствовала Светлана Невзорова, заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области. «Название программы Ростсельмаш созвучно тем рекордам, которых добились в этом году аграрии Сибири несмотря на сложные погодные условия, - отметила Светлана Анатольевна. - Мы действительно ставим рекорды вместе, идём в одном направлении к повышению эффективности сельхозпроизводства».