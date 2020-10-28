Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус уже стал неотъемлемой – хоть и не самой приятной – частью нашей жизни. Но и ситуация с ним меняется буквально ежесуточно. Рассказывает о том, что важного и актуального произошло на утро 29 октября.

Согласно сводке, которую опубликовал оперативный штаб региона, на утро 29 октября еще 174 человека заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 877.

Кроме того, за минувшие сутки 239 человек выписаны из медицинских стационаров - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии выздоровели 10 235 пациентов.

К сожалению, выросла и статистика смертельных случаев - скончались пять жителей региона.

-У мужчины 1957 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1940 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1960 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1983 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1967 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, - рассказали специалисты оперштаба. Общее число умерших достигло 211 человек.

Сейчас медицинскую помощь получает 4431 больной коронавирусом, еще 6433 заболевших остаются под медицинским наблюдением.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса в Кузбассе изменят закон о здравоохранении

Из-за коронавируса в Кузбассе изменится закон о здравоохранении. Этот вопрос обсудили на 12-м заседании Законодательного собрания региона в среду, 28 октября.(подробности)

Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили городскую ярмарку

Из-за коронавируса власти Новокузнецка приняли решение отменить городскую ярмарку, приуроченную ко Дню народного единства. Она должна была пройти в субботу, 31 октября.(подробности)

Бригада московских врачей вылетит в Кузбасс для борьбы с коронавирусом

В Кузбасс для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетит бригада московских врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. (подробности)

Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию о приезде московских врачей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин прокомментировал информацию о приезде бригады московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Бригаду специалистов планировал направить Минздрав России.(подробности)

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса. Он уже приступил к своим обязанностям. (подробности)

Кузбасский врач рассказала о сложностях в определении коронавируса

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской областной клинической детской больницы Наталья Лячина рассказала о сложностях в определении коронавируса. А также сообщила, чем сегодняшняя пандемия отличается от эпидемии гриппа. (подробности)

Внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу в Кузбассе

В Кузбассе внесены изменения в действующие ограничительные меры по коронавирусу. Распоряжение об этом опубликовано 27 октября. (подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 30 ноября

Вечером 27 октября стало известно о том, что в Кузбассе продлен режим повышенной готовности - до 30 ноября. (подробности)