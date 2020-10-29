Школьники знакомятся с достопримечательностями региона

В музее-заповеднике "Томская писаница" ребята осмотрели уникальный памятник - скалу с рисунками древних людей. Фото: пресс-служба АПК

В регионе создали новый туристический маршрут «Кузбасс - кузница Победы!» для школьников. Ребята его уже осваивают - они знакомятся с уникальным культурно-историческим, этнографическим и природным наследием региона.

Только в октябре участниками специального детского маршрута станут 484 юных кузбассовца. Он разработан Агентством по туризму Кузбасса совместно с туроператорами Кузбасса и Ассоциацией туроператоров России. За три дня юные путешественники смогут посетить достопримечательности и памятные места Кемерова и Новокузнецка - двух крупнейших индустриальных городов региона.

Два уникальных музея

В то время, когда школьники будут находиться в Кемерове, они смогут посетить два по-настоящему уникальных музея. Так, в программу экскурсий включен музей индустриальной истории «Красная Горка», созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» юные кузбассовцы знакомятся с историей угледобычи - от первых штолен до разрезов.

Выехав из областного центра в Яшкинский района, в музей-заповедник «Томская писаница», ребята смогут увидеть древнее святилище - скалу с рисунками древних людей и узнают, кем были древние жители Притомья. Им предложат попробовать свои силы в стрельбе из лука, добыче огня и других занятиях настоящего охотника.

Удивительный юг Кузбасса

В Новокузнецке тоже ждет интересная программа. Так, юные туристы посетят крупнейший в Сибири музей автомототехники, где собрана уникальная коллекция автомобилей, мотоциклов, велосипедов и летательных аппаратов, каждый из которых оказал большое влияние на технический прогресс. А еще они побывают за кулисами драматического театра, зайдут в дом-музей Достоевского и узнают, как остановка в Кузнецке повлияла на его дальнейшее творчество, а также погрузятся в атмосферу Кузнецкой крепости - настоящего оборонительного бастиона, построенного в 1800 - 1820 годах для защиты рубежей России от китайской угрозы.

Переезды между городами тоже сонными не будут - ребятам обещают специальные познавательные программы.

Ну и, конечно, с учетом сложившейся ситуации, в дороге туристы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Все мероприятия проходят с соблюдением необходимых норм санитарной безопасности. Особое внимание уделяется безопасности и в вопросах организации перевозок, питания и размещения на ночевку в гостиницах региона.

ВОЯЖ

Туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири» открыт

По маршруту проехал первый велотурист.

В Кузбассе по маршруту «Золотое кольцо Сибири» проехал первый велотурист, известный путешественник Егор Ковальчук. Он познакомился с достопримечательностями юга области и даже побывал на разрезе.

Сегодня Егор Ковальчук тестирует новый познавательный межрегиональный маршрут, который разработали эксперты Томского отделения Русского географического общества. В течение месяца он планирует посетить 10 регионов.

- Природа России уникальна, туристический потенциал регионов огромен. Путешествуя по веломаршруту «Золотое кольцо Сибири», можно своими глазами увидеть многие малоизвестные достопримечательности и заодно осознать, что активный отдых - это здорово, - отметил велопутешественник.

Первой точкой на карте Кузбасса для туриста стала, конечно же, Горная Шория - гордость региона. Егор Ковальчук побывал в Губернском центре горных лыж и сноуборда на горе Туманная, где в двух школах олимпийского резерва занимается около тысячи воспитанников. Гостю показали скульптуру «Золотая Шория» в парке Боевой Славы Таштагола, которая включена в список «Семи чудес Кузбасса». А в Музее этнографии и природы Горной Шории ему продемонстрировали шорский шаманский обряд гостеприимства, рассказали о жизни и быте шорцев и староверов. Велосипедист также посетил горнолыжный комплекс «Шерегеш», где поднялся на гору Зеленую.

Финальной точкой путешествия Егора Ковальчука стал Новокузнецк. Фото: пресс-служба АПК

Финальной точкой путешествия по региону стал Новокузнецк. После пешеходной экскурсии путешественник побывал на угольном разрезе и увидел, как добывается черное золото. Также он посетил центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница».

Объехать все 10 регионов, входящих в «Золотое кольцо Сибири», Егор Ковальчук планирует за 33 дня, к 5 ноября. После Кузбасса велосипедист отправился в Хакасию.

Кстати, за плечами кузбасского гостя есть замечательный проект «Вокруг света на велосипеде», где нужно было проехать в 54 тысячи километров, и велоэкспедиция с севера на юг Африки. Всего на двухколесном транспорте Егор Ковальчук объездил около 50 стран.

ПОДРОБНОСТИ

«Золотое кольцо Сибири» включает 10 регионов: Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край, Республику Алтай, Кузбасс, Республику Хакасию, Красноярский край, Республику Тыва, Иркутскую область и Республику Бурятия. Протяженность маршрута - около 10 тысяч километров.

Спорт с комфортом: в Кузбассе открыты 120 современных площадок

Очень важно, что их построили и в отдаленных районах области.

В регионе открыты 120 современных спортивных площадок, которые делают городскую среду более комфортной для детей и молодежи. И очень важно, что появились они не только в крупных городах, но и в отдаленных территориях - для местных ребятишек они станут настоящим центром притяжения.

Физкультурно-оздоровительные объекты с многофункциональными тренажерами и площадками для игровых видов спорта появились во всех территориях по программе «Дни Москвы в Кузбассе». На их создание из бюджета Москвы было выделено 410 миллионов рублей.

Для местных ребятишек новые спортивные площадки станут настоящим центром притяжения. Фото: пресс-служба АПК

- Важно, что такие современные спортивно-оздоровительные комплексы появились и в отдаленных сельских районах области, где они станут точками притяжения и местами для семейного активного отдыха. В общей сложности дополнительную возможность заниматься физкультурой в комфортных условиях на открытом воздухе получили более 150 тысяч жителей Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новенькие площадки-трансформеры разместили при школах и учреждениях дополнительного образования. Каждая имеет безопасное резиновое покрытие. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон или большой теннис. А зимой на поле будут заливать каток для игры в хоккей или катания на коньках. Также рядом располагается зона для занятий воркаутом, где установлены тренажеры для взрослых и детей.

КОНКРЕТНО

Еще летом 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. В том же году в Кемерове на базе губернаторского кадетского корпуса полиции открылась первая спортплощадка по данной программе.

Изначально планировалось, что Москва подарит Кузбассу 100 площадок. Но на сэкономленные в ходе реализации проекта средства удалось открыть многофункциональные площадки еще при 20 образовательных учреждениях Кузбасса.