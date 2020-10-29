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Бизнес-новости Кемерова

АО СК «РСХБ-Страхование»: тепличные хозяйства чаще всего страхуют урожай томатов

Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта
Яков КРЫМСКИЙ
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Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта. На них приходится 55 процентов от общего количества застрахованных тепличных культур, выяснили эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав данные заключенных компанией договоров страхования. Вторая по популярности сельскохозяйственная культура - огурец - занимает 36 процентов в общем объеме страхования тепличной продукции. На третьем месте зелень, выращиваемая в теплицах – 9 процентов.

Кроме урожая, тепличные хозяйства активно страхуют имущество, земельные участки и строительно-монтажные риски – более 70 процентов от общего количества договоров, заключенных тепличными хозяйствами.

Анализ страховых случаев показал, что около 78 процентов из них происходят в результате воздействия стихийных бедствий. Наиболее распространенные из них: повреждение конструкций теплиц в результате ураганного ветра и обильного снегопада. Наибольшая страховая выплата в размере 58 миллионов рублей была произведена по причине повреждения конструкций тепличного комбината в результате обильного снегопада. Вторая по значимости причина – болезни растений (14 процентов). Также в тройку наиболее распространенных страховых случаев входит поломка технологического оборудования и пожары (8 процентов).

«Среди рисков первостепенное значение для закрытого грунта имеют не опасные метеорологические явления, приводящие к гибели урожая, а болезни растений или аварии с перерывом энергообеспечения и стихийные бедствия, которые ведут к повреждению конструкций. При этом реализация рисков может носить катастрофический характер и привести хозяйство к существенным финансовым потерям», - прокомментировал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Производство тепличных овощей в России в последние годы стремительно растет. В 2019 году объем производства тепличных овощей достиг рекордных значений в 1,14 миллиона тонн - это выше среднего показателя за последние пять лет. С начала 2020 года объемы производства увеличились на треть относительно аналогичного периода 2019 года.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес

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