АО СК «РСХБ-Страхование»: тепличные хозяйства чаще всего страхуют урожай томатов

Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта. На них приходится 55 процентов от общего количества застрахованных тепличных культур, выяснили эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав данные заключенных компанией договоров страхования. Вторая по популярности сельскохозяйственная культура - огурец - занимает 36 процентов в общем объеме страхования тепличной продукции. На третьем месте зелень, выращиваемая в теплицах – 9 процентов.

Кроме урожая, тепличные хозяйства активно страхуют имущество, земельные участки и строительно-монтажные риски – более 70 процентов от общего количества договоров, заключенных тепличными хозяйствами.

Анализ страховых случаев показал, что около 78 процентов из них происходят в результате воздействия стихийных бедствий. Наиболее распространенные из них: повреждение конструкций теплиц в результате ураганного ветра и обильного снегопада. Наибольшая страховая выплата в размере 58 миллионов рублей была произведена по причине повреждения конструкций тепличного комбината в результате обильного снегопада. Вторая по значимости причина – болезни растений (14 процентов). Также в тройку наиболее распространенных страховых случаев входит поломка технологического оборудования и пожары (8 процентов).

«Среди рисков первостепенное значение для закрытого грунта имеют не опасные метеорологические явления, приводящие к гибели урожая, а болезни растений или аварии с перерывом энергообеспечения и стихийные бедствия, которые ведут к повреждению конструкций. При этом реализация рисков может носить катастрофический характер и привести хозяйство к существенным финансовым потерям», - прокомментировал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Производство тепличных овощей в России в последние годы стремительно растет. В 2019 году объем производства тепличных овощей достиг рекордных значений в 1,14 миллиона тонн - это выше среднего показателя за последние пять лет. С начала 2020 года объемы производства увеличились на треть относительно аналогичного периода 2019 года.

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