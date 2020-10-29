Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус уже стал неотъемлемой - хоть и не самой приятной - частью нашей жизни. Но и ситуация с ним меняется буквально ежесуточно. Рассказываем о том, что важного и актуального произошло на утро 30 октября.

Согласно сводке, которую опубликовал оперативный штаб региона, на утро 29 октября еще 180 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 15 057.

Кроме того, за минувшие сутки 161 человек выписан из медицинских стационаров - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии выздоровели 10 396 пациентов.

К сожалению, выросла и статистика смертельных случаев - скончались пять жителей региона.

- У женщины 1953 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1957 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа, ожирения III степени. У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа. Мужчина 1949 года рождения из Кемерова умер от вызванной новой коронавирусной инфекцией пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - рассказали специалисты оперштаба. Общее число умерших достигло 216 человек. Сейчас медицинскую помощь получает 4445 больных коронавирусом, еще 6502 заболевших остаются под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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