Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Пришедших в филармонию в этот вечер ждет не только новая концертная программа, но и премьера обновленного после ремонта Большого зала. Фото: Государственная филармония Кузбасса

Вечер в смокингах. Лучшее

Встречаем открытие сезона Губернаторского духового оркестра.

Живая музыка в исполнении артистов Губернаторского духового оркестра снова зазвучит в зале Государственной филармонии Кузбасса. Жителей и гостей Кемерова ждет концерт «Вечер в смокингах. Лучшее».

Разнообразная, яркая и пестрая, как осенний букет, программа охватывает несколько музыкальных направлений и жанров, которые подарят вам беззаботное настроение, ощущение любви и вдохновения.

В программе - популярная музыка зарубежных исполнителей, лирические откровения советской эстрады, полюбившиеся искрометные джазовые композиции.

Организаторы отмечают, что пришедших в филармонию в этот вечер ждет не только новая концертная программа, но и премьера обновленного после ремонта Большого зала.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

31 октября, начало в 18.00

Цена билетов: от 500 до 700 рублей

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В экспозиции - и авторская модель для отливки скульптуры «Золотая Шория», и другие выдающиеся работы Даши Намдакова. Фото: Краеведческий музей

Потрясающие скульптуры Даши Намдакова

Идем в музей.

В преддверии 10-летнего юбилея со дня открытия уникальной скульптуры «Золотая Шория» в Таштаголе в отделе истории Кузбасского краеведческого музея открылась выставка скульптур Даши Намдакова. В экспозиции - и авторская модель для отливки скульптуры «Золотая Шория», и другие выдающиеся работы Даши Бальжановича, например скульптурные композиции «Воин Чингисхан» из фондов краеведческого музея.

Напомним, что скульптура «Золотая Шория» была установлена в 2010 году в парке Боевой Славы, ее вес составляет более пяти тонн, а высота - свыше шести метров. Изготовленная из черненой бронзы по оригинальному инженерному проекту, скульптура символизирует связь прошлого и настоящего Горной Шории и добросердечное приветствие всего нового. «Золотую Шорию» отливали в мастерской Массимо Дель Киаро, в итальянском городе Пьетрасанта. Готовую скульптуру из Италии доставили по морю в Россию, а затем по частям перевезли из Москвы в Кузбасс.

Кузбасский краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

28 - 31 октября, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

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Персональная выставка рисунков Руслана Меллина - серия графических рисунков о том, как врачи и пациенты бьются со смертельно опасной болезнью. Фото: Личный архив автора

Моя «больная» реальность

Отправляемся на особую выставку.

В Кемерове открылась персональная выставка рисунков врача, работавшего в особой «красной зоне» госпиталя для заболевших коронавирусом. Название выставки - «Моя «больная» реальность» - как нельзя лучше отражает то, что видел врач.

Руслан Меллин - челюстно-лицевой хирург, который два раза работал в ковидарии, где создал серию графических рисунков о том, как врачи и пациенты бьются со смертельно опасной болезнью.

Доктор рисовал в свободные минуты, когда можно было снять непроницаемый костюм СИЗ. В его работах - коллеги и пациенты, будни, которых он увидел через линзы защитных очков. Как рассказал сам Руслан Меллин, рисование помогало ему отвлечься от тяжелой и напряженной работы в «красной зоне». Он всегда любил рисовать, в 2003 году окончил художественную школу. Рисунки тушью - дебют, своеобразный эксперимент.

Выставка будет проходить в течение ноября, и каждый желающий бесплатно сможет ознакомиться с работами этого талантливого человека.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

С 27 октября, с 11.00 до 20.00

Вход свободный

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Спектакль напомнит зрителю о человеческих грехах и добродетелях, соблазнах и их последствиях. Фото: Кадр спектакля

О добре и зле, поступках и последствиях

Ведем ребенка в театр кукол.

Театр кукол Кузбасса имени Гайдара предлагает детям и их родителям посетить спектакль «Доктор Фауст».

Жанр спектакля - кукольный фарс, а значит, в представлении будет отражена действительность в сочетании с комическими приемами. В основе пьесы лежит материал, послуживший одним из источников для гениального произведения Иоганна Гете.

Действие разворачивается вокруг путешествия средневекового ученого и его инфернального спутника по планете. Спектакль напомнит зрителю о человеческих грехах и добродетелях, соблазнах и их последствиях. На сцене оживут легендарные персонажи, а из их уст прозвучат убедительные доказательства своей правоты. Величайший сюжет превратится в яркое зрелище на сцене театра кукол Кузбасса!

Театр кукол Кузбасса имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

29 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 250 рублей

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Артисты театра приглашают кемеровчан на спектакль «Про любовь и нелюбовь». Фото: Александр ПАТРИН

Про любовь и нелюбовь

Смотрим спектакль для взрослых.

Театр для детей и молодежи после долгого карантина вновь рад видеть своих зрителей. Артисты приглашают кемеровчан на спектакль «Про любовь и нелюбовь».

В театре признаются, что у этого спектакля нет драматургической основы. Артисты решили отказаться от традиционного способа ставить спектакль по определенному тексту. В небольшом уютном интерьере буфета театра, где зрители вместе с актерами находятся в одном игровом пространстве, будет разворачиваться живая жизнь живых людей.

Это спектакль - простой и искренний разговор о том, что дорого и понятно каждому: как важно любить и беречь друг друга, как трудно быть счастливым, о том, как мы бываем ранимы и беззащитны и вместе с тем жестоки и самонадеянны.

Спектакль - о любви, которая бывает выдуманной и настоящей, робкой и продажной, смешной и трагической. Зритель, вступая в живое общение с актерами, становится непосредственным свидетелем сиюминутного человеческого чувства, живого движения живой человеческой души. Атмосфера уютного кафе, актеры, сидящие за соседним столиком, музыка… создают эффект полного погружения в сюжет спектакля.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

5 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: 700 рублей