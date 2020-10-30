Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Центральная детская библиотека имени Гольцмана приглашает детей в увлекательное литературное путешествие. Фото: Центральная детская библиотека имени Гольцмана

Где находится Мурлындия?

Отправляемся в сказочную страну и читаем стихи.

Жил да был в Новокузнецке замечательный поэт Эдуард Гольцман. Да не обычный поэт - а детский. Его искренние, немного наивные стихи очень близки и понятны главным читателям - детям. Ведь они написаны на их языке - языке удивленных первооткрывателей, умеющих докопаться до самой сути слова, шаловливых и непоседливых. Вот, например, послушайте:

Неужели никогда

В класс не брали вы кота?

Я попробовал -

И вот

За дверями

Я и кот.

Кстати, коты играют особую роль в творчестве поэта. Он даже придумал специальную страну - Мурлындию. И в эту самую страну может отправиться каждый ребенок - вместе со специалистами Центральной детской библиотеки имени Гольцмана. Вместе с отважным машинистом и героями стихов известного автора вы отправитесь в туристическую экспедицию в Мурлындию, в которую превратится литературно-музейная экспозиция «Наследие», посвященная поэту. Будьте готовы к тому, что нужно будет много двигаться, играть, писать, рисовать, читать стихи и вообще - развлекаться! Ведь именно для этого - для радости и хорошего настроения - создавал свои стихи удивительный новокузнецкий детский поэт.

Центральная детская библиотека имени Гольцмана

ул. Циолковского, 27, т.: 77-25-82; 8904-994-25-85

Групповые и индивидуальные экскурсии проводятся по заявкам.

Вход бесплатный.

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Новокузнецкий художественный музей приглашает на выставку «О доблести, о подвиге, о славе». Фото: Анна ЗАХАРОВА

«О доблести, о подвиге, о славе»

Спешим на выставку графики и скульптуры.

Бесконечно долго можно любоваться тем, как горит огонь, как течет река и как работают настоящие профессионалы. Ведь в их лицах отражается высочайшая идея труда - созидающего, благородного. Даже в самой тяжелой работе может быть элемент творчества и радости. И об этом очень хорошо известно художникам-графикам и скульпторам, чьи работы представлены на выставке «О доблести, о подвиге, о славе». Четкие, лаконичные формы обнажают сущность сурового труда, где человек, вступая в противоборство со стихиями огня и земли, заставляет их служить людям. В каждой работе - устремляющийся вверх ритм заводских труб и динамика шахтных копров, тяжелые шахтерские будни военного времени и сдержанные лица земляков-металлургов.

Люди труда - всегда в чести, и то, какими прекрасными могут быть они, запечатлели художники.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей

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Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает на «Ночь искусств». Фото: Екатерина РОМАНОВА

И on, и off

Гуляем всю ночь до утра - в любом формате.

«Ночь искусств» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» в этом году будет проходить сразу в двух режимах. Все желающие - разумеется, небольшими группами и только в защитных масках - смогут побывать на ней лично. Им предстоит окунуться в атмосферу Сталинска времен Великой Отечественной войны. Здесь будут звучать музыка и песни, популярные в те времена, причем исполнят их самые настоящие концертно-театральные бригады! Можно будет посмотреть кадры кинофильмов, которые шли в «Коммунаре», первом звуковом кинотеатре города, и после всего этого смастерить на память самолетик в технике оригами.

Еще один бонус «Ночи в музее» в режиме онлайн - возможность прогуляться по крепости вечером. А ведь в темноте все выглядит совершенно иначе!

Для тех же, кто предпочитает пока не появляться в общественных местах, с 19.00 до 21.30 будет транслироваться специально подготовленная онлайн-программа, посвященная культурной жизни Сталинска в годы Великой Отечественной войны. Увидеть ее можно в аккаунтах музея-заповедника в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92, 36-01-00

3 ноября, начало в 18.00, 19.00, 20.00

Цена билетов: от 140 до 220 рублей

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Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам предстоит постичь самые азы астрономии. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Отправляемся с Хрумкой к звездам!

Готовимся к полету на волшебной ракете.

Лесные зверьки - грызун Хрумка и куница Куня - однажды посмотрели в ночное небо и увидели на нем множество звезд. Откуда они появились? Как называются? А далеко ли до самого яркого ночного светила - Луны? Очень взволновали эти вопросы Хрумку и Куню, и отправились они в сказочную лесную школу астрономии. А заодно и пригласили с собой ребятишек.

И вот - урок в лесной школе астрономии. Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии. А потом - отправиться на волшебной ракете в невероятное путешествие по Солнечной системе вместе с добрым роботом-проводником.

Итак, сделаем первый шаг к звездам!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

1 ноября, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей

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Уходим в ночь!

Спешим на ночь искусств - на расстоянии.

Вот уже в восьмой раз будет проходить всероссийская акция «Ночь искусств», в которой традиционно принимает участие библиотека имени Гоголя. Однако непростой 2020 год внес коррективы в ее проведение. Чтобы порадовать читателей, но при этом сохранить их здоровье, «Ночь искусств» будет проходить дистанционно. Искусство объединит всех участников в едином творческом проекте и ответит всем вашим пристрастиям. Главное, быть во всеоружии! Вам понадобятся: инструменты рукоделия - для изготовления броши; обувь для исполнения чарльстона и других джазовых танцев, а также линди-хопа. Необходимо освежить в памяти историю Кузбасса и Смутного времени Руси - для прохождения теста и краеведческого квизбука.

А еще вы сможете присутствовать на презентации поэтического сборника Елены Трухан «Фокстрот листопада» и выставке авторской куклы и в 3D-галереи «В ожидании чуда». Ярким завершением «Ночи искусств» станут выступления участников клуба бардовской песни «Среда» и группы «НАШИ»!

«Ночь искусств» состоится 3 ноября в 19.00 в соцсетях библиотеки имени Гоголя.