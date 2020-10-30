Открытие горнолыжного сезона: Встаем на лыжи самыми первыми в стране

Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше назначено на 14 ноября. Фото: пресс-служба АПК

Кузбасс готовится к официальному открытию горнолыжного сезона, он начнется первым в стране. При этом один за другим в режиме эстафеты откроется сразу несколько курортов.

Первым стартует 14 ноября Шерегеш - здесь пройдет масштабный фестиваль «Шерегеш Fest». В течение дня будут проходить массовые мероприятия, в которых примут участие не только спортсмены, но и блогеры. А еще готовятся различные конкурсы, концерт с участием известных исполнителей и медийные персоны в качестве гостей - однако организаторы пока не раскрывают все детали этого события и, как именно все будет проходить, расскажут позже.

- Мы разрабатываем программу фестиваля так, чтобы всем было комфортно и интересно. Чтобы гости и жители Кузбасса не только получали наслаждение от катания по уникальному снегу Шерегеша, но и заряжались атмосферой курорта и Горной Шории, потрясающей природой Кузбасса, - сказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Кроме того, ожидается, что в Шерегеше развернется федеральный проект «Гастрономическая карта России». В рамках этого проекта туристы смогут попробовать блюда сибирской кухни - все будет приготовлено из местных, сибирских, продуктов: мяса, рыбы, деликатесов. После целого дня катания по снегам отведать все это будет особенно приятно.

Вслед за Шерегешем откроются для туристов три других популярных горнолыжных комплекса - «Горная Саланга», «Танай» и «Югус».

Так, таежный курорт «Горная Саланга» примет горнолыжников, сноубордистов и всех любителей активного зимнего отдыха 21 ноября. 28 ноября праздник пройдет на трассах экокомплекса «Танай». А завершит эстафету открытий горнолыжный комплекс «Югус» 29 ноября.

ПОДРОБНОСТИ

Где побывать туристам

Шерегеш

Курорт находится на юге области, в Таштагольском районе. Как центр массового притяжения любителей зимнего активного отдыха он стал известен с начала 2000-х годов, хотя спортсмены катались там и раньше, еще в 1970-х.

В этом сезоне для туристов доступны 15 различных трасс общей протяженностью 35 километров, которые подходят как для новичков, так и для профессионалов. На горнолыжные трассы курорта Шерегеш туристов будут поднимать 19 канатных дорог, среди которых бугельные, кресельные и гондольные подъемники.

«Горная Саланга»

Горнолыжный комплекс находится в Тисульском районе. Здесь действуют семь трасс протяженностью от 760 до 1090 метров. Они подойдут для разных уровней подготовки и типов катания. Подъем на склоны осуществляется двумя основными бугельными подъемниками.

«Танай»

Трассы и подъемники курорта «Танай» расположены на горе Слизун Салаирского кряжа в Промышленновском районе. В пределах комплекса «Танай» действуют семь горнолыжных трасс европейского уровня и различной степени сложности. Работает фуникулер, который кроме функции подъема выступает и как аттракцион, позволяющий любоваться видами горного хребта.

«Югус»

Горнолыжный комплекс расположился на склонах одноименной горы всего в нескольких километрах от Междуреченска. Здесь оборудованы четыре трассы разной протяженности и сложности, на которые туристов доставляют два подъемника - кресельный и бугельный.

Трассы «Югуса» считаются одними из лучших спортивных трасс в Сибири, а особенностью комплекса является гондольная дорога через реку Томь.

ФИНАНСЫ

Туристы сэкономят на путешествиях в Кузбасс

Регион принимает участие в программе «Туристический кешбэк».

Зимний туристический сезон буквально не за горами, и для российских туристов он сможет стать приятней за счет экономии. Теперь они могут вернуть часть стоимости отдыха в Кузбассе благодаря программе «Туристический кешбэк». Программа стимулирования внутренних поездок работает с середины октября, в ней принимают участие 15 туроператоров Кузбасса и девять отелей в Кемерове, Новокузнецке, Шерегеше и Промышленновском районе.

- В Шерегеше уже со 2 октября лежит пухляк - уникальный по своим качествам снег, который привлекает в Горную Шорию райдеров со всего мира. Благодаря расположению гор полукольцом на курорте создается особый микроклимат, который долго сохраняет снег пушистым, легким. Но Кузбасс готов принять не только любителей скоростных спусков. Мы также хотим познакомить гостей и жителей региона с другими историческими местами и природными заповедниками Кузнецкой земли, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Программа будет действовать до 5 декабря, но принявшие в ней участие туристы смогут путешествовать до 10 января. Фото: пресс-служба АПК

Программа будет действовать до 5 декабря включительно. Но принявшие участие в ней в этот период туристы имеют возможность путешестврвать до 10 января 2021 года. Кешбэк может составить до 20 процентов от суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Стартового порога по стоимости нет, минимальная продолжительность путешествия составляет всего три дня.

Благодаря датам акции жители России могут забронировать новогодние туры в Шерегеш, а также кластер «Поднебесные Зубья» и экокомплекс «Танай».

НОВШЕСТВО

До Шерегеша запустят зимние чартерные рейсы

О желании доставлять туристов до курорта заявили сразу несколько туроператоров.

В предстоящем сезоне до Шерегеша запустят новые чартерные рейсы. О своем желании доставлять туристов на популярный горнолыжный курорт заявили сразу несколько операторов.

Федеральный туроператор предлагает пакетные туры на базе регулярных перелетов в Новокузнецк из Москвы и Санкт-Петербурга. С 7 ноября начнут летать чартеры из Москвы, а с 13 ноября - из Санкт-Петербурга. Летать по данному направлению самолеты будут до 10 апреля.

Через месяц после этого анонсированы чартеры еще одного туроператора из Москвы. Полеты по линии Москва - Новокузнецк стартуют 6 декабря и продлятся до 11 апреля.

Программа еще одного туроператора начнется накануне новогодних каникул - вылет назначен на 26 декабря. Продлится программа до 27 марта.