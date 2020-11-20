Семь простых способов спасти мир

Каждый может внести свой вклад в решение проблемы загрязнения окружающей среды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экологи трубят о проблемах загрязнения планеты на каждом шагу, но до сих пор остаются люди, которым кажется, что призывы беречь природу их не касаются.

Что могу сделать маленький я, когда по всему земному шару продолжают дымить огромные заводы, а мегатонны мусора ежедневно отправляются на свалки? И вроде бы логично звучит, но ведь в нашей стране люди еще по факту никогда не пробовали жить по такой схеме, в которой каждый берет пускай крошечную, но все же часть ответственности за экологию на себя? Почему бы не попытаться? Ниже - руководство для тех, кто допускает такие мысли, но в ряды активистов-борцов за чистую планету пока вступать не готов. Да это и необязательно, начинать надо с простых шагов в своей обыденной жизни. В конечном счете разумное потребление полезно нам же самим: выбрасывая меньше пластика, мы сокращаем его количество в почве и воде, а в перспективе минимизируем вред для нашего здоровья. А еще это экономично - отказываясь от излишеств, таких как одноразовые пластиковые пакеты, мы сберегаем средства на более нужные покупки!

С чего же начать? Со сдачи вторсырья на переработку. Причем о том, что можно сдавать лампочки, батарейки и бутылки знают все, только не все это практикуют. Но есть вторсырье куда менее очевидное…

1. Сдаем старые мобильники

Вот об этом вы могли и не задумываться никогда. Но наверняка у вас завалялась древняя раскладушка из нулевых, а то и несколько? Или может в придачу к ней еще и слайдер Nokia из 2010-х? И ваш первый айфон. Или HTC из 2012-го с разбитым экраном. А многие из нас привыкли вообще менять смартфоны раз в полгода-год, и далеко не все из отработавших свое достаются по наследству детям и старшим родственникам. В общем, если не планируете открывать музей истории мобильной техники, лучше соберите все это богатство и отнесите его в салон связи Tele2.

Дело в том, что выброшенные телефоны - это тоже один из экорисков, просто не для всех очевидный. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. Поэтому лучше всего отправлять телефоны на переработку - это поможет не допустить проникновения в окружающую среду вредных элементов и повторно использовать пластик и редкоземельные металлы - мы же идем к рациональному расходованию ресурсов, так ведь?

Старую технику лучше не выбрасывать, а отдавать на переработку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Tele2 запустил проект «Переплавка» и принимает сейчас старые телефоны для переработки более чем в 500 своих салонах в 60 регионах России, в том числе и в Кузбассе.

По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию Экополис - единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Сдать телефон можно будет до октября 2021 года.

Сплавьте телефон по другим правилам - звучит весело! И много усилий не требует.

Адреса салонов Tele2, где можно сдать телефон:

г. Кемерово, пр. Советский, 46; работает в пн - пт, с 9.00 до 20.00, в сб, вс - с 10.00 до 18.00;

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 2; работает ежедневно с 10.00 до 20.00;

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11; работает ежедневно с 9.00 до 20.00;

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 12; работает в пн-пт с 9.00 до 19.00, в сб, вс - с 10.00 до 17.00.

2. Сдаем отработанные лампочки

Ну, про это, наверное, все уже знают. Люминесцентные энергосберегающие лампы служат долго, перегорают редко, донести их до пункта приема несложно. Выкидывать их в обычную мусорку нельзя ни в коем случае, так как они содержат ртуть и даже отнесены к классу чрезвычайно опасных отходов. Зараженные ртутью территории представляют опасность в течение многих десятилетий.

В Кемерове пункты приема таких ламп работают уже много лет. Лампы с неразрушенной колбой нужно приносить в заводской коробке либо бумажном конверте. С разрушенной - только в герметичном пакете.

Перегоревшие лампочки лучше не выбрасывать, а сдавать в специальные пункты приема. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот адреса пунктов приема:

в Центральном районе:

- магазин «Электромир» (пр. Ленина, 81а);

- магазины «Стройматериалы» (ул. Красноармейская, 116, пр. Октябрьский, 73);

- ул. Красноармейская, 138.

в Заводском районе:

- хозяйственная лавка ООО «Комплекс» (ул. Свободы, 6/1);

- ООО «УТИЛИТСЕРВИС» (ул. Предзаводская, 10);

- ООО «Сибирский центр утилизации» (ул. 1-я Стахановская, 35/2);

- магазин «Корона» (ул. Сарыгина, 29);

- магазин «Стройдвор» (ул. К. Цеткин, 120);

- рынок «Привоз», ООО «ВИРА-В» (ул. Ю. Двужильного, 7);

- пункт приема и утилизации ртутьсодержащих отходов Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово (ул. Коммунистическая, 93а).

в Ленинском районе:

- гипермаркет «Доминго» (ул. Тухачевского, 40/2);

- ООО «Компания Магия Света» (ул. Волгоградская, 18);

- магазин «220 вольт» (ул. Волгоградская, 24);

- гипермаркет «Леруа Мерлен» (пр. Ленинградский, 28б);

- магазин ООО «Новэкс» (пр. Ленина, 139, б-р Строителей, 29);

в Кировском районе:

- ООО «Экологический региональный центр-Кемерово» (ул. 40 лет Октября, 2, к. 1);

- ООО «Экостройторг» (ул. Инициативная, 68);

- ООО «Фирма «С.О.М.» (ул. Инициативная, 109);

- магазин «Стройматериалы» (ул. Леонова, 4);

- «Кировский универмаг» (ул. 40 лет Октября, 7).

в Рудничном районе:

- магазин «Данила мастер» (пр. Шахтеров, 109);

- пункт приема (пр. Шахтеров, 36);

- магазин «Хозтовары» (пос. Боровой, ул. Благовещенская, 19).

в ж. р. Кедровка, Промышленновский:

- пункт приема (ул. Торговая, 5);

- пункт приема (ул. Варяжская, 27).

в ж. р. Лесная Поляна:

- магазин ООО «Новэкс» (ж. р. Лесная Поляна, пр. Весенний, 5).

3. Сдаем ртутные термометры

Вышел из строя старый термометр (будем честными, это случается совсем редко) - отнеси его в пункт приема и утилизации ртутьсодержащих отходов Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово (ул. Коммунистическая, 93а) с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.30.

Кстати, если термометр разбился, ртуть ни в коем случае нельзя собирать обычной тряпкой. Нужно открыть в Сети памятку МЧС и точно следовать указаниям либо вызвать специальную фирму, которая занимается демеркуризацией помещений. В Кемерове это ООО «Накал», адреса аналогичных компаний в других городах региона можно отыскать в 2gis. Помните, услуги таких фирм платные!

4. Сдаем батарейки

Села батарейка - не торопись кинуть ее в урну. Запомнить, почему батарейки важно сдавать на утилизацию, поможет вот такая формула: одна выброшенная батарейка убивает одного ежика. Как так получается? Как отмечают экологи, один попавший во внешнюю среду элемент питания может загрязнить тяжелыми металлами (ртуть, кадмий, свинец и другие) около 20 квадратных метров земли. В лесу это территория обитания как раз одного ежа, двух кротов, двух деревьев и нескольких тысяч дождевых червей. Кстати, выучить факт про ежика может даже ребенок - какому малышу не захочется спасти колючего?! С этого можно начать рассказывать детям о бережном отношении к окружающей среде.

Впрочем, на здоровье людей тяжелые металлы, которые имеют свойство накапливаться в почве, воде, воздухе, тоже влияют. Так что батарейки лучше сдать от греха подальше. И это в Кемерове тоже сделать совсем несложно.

Контейнеры для батареек установлены:

- во всех магазинах фермерских продуктов «Калина-Малина», можно нести в любом количестве;

- гипермаркетах «Лента»;

- ТЦ «Сити-Парк»;

- ул. Тухачевского, 50;

- магазины бытовой техники «Эльдорадо» (пр. Ленина, 131, пр. Советский, 25а);

- магазины «Мир аккумуляторов» (пр. Кузнецкий, 127/2, к. 2, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 140, ул. Терешковой, 4, ул. Базовая, 5а).

Сдать батарейки также можно в большинстве пунктов приема черных и цветных металлов, которые можно отыскать через 2gis. Но туда лучше обращаться, если хотите утилизировать батарейки в больших объемах.

5. Сдаем стеклотару

Это уже следующий уровень экологической сознательности, однако только оцените масштабы: перерабатывая тонну стекла, мы экономим более 600 кг песка, 180 кг соды и 200 кг известняка. Дело в том, что в природе стекло разлагается более 1000 лет. Распадаясь, оно делает землю непригодной для сельского хозяйства. По этой причине каждый год на планете загрязняется 10 000 гектаров земли. Ох уж эти безобидные на вид бутылки!

А ведь если их сдать, то они принесут большую пользу промышленности - стеклобой добавляют в строительные и плавильные смеси, используют при выплавке нового стекла. Мелкобитое стекло можно добавлять в асфальт - это повышает его качество. То есть сдавая стеклотару, мы можем сделать лучше дороги, по которым ездим!

Перед сдачей бутылки нужно сполоснуть, удалить крышечки. В советское время пункты приемы стекла имелись в каждом дворе, сегодня же сдать бутылки и банки можно в пункте «Стекляшкин» на улице Свободы, 6/1, в компанию «Чистая планета» на 2-й Камышинской, 2а, а битое стекло - в пункт приема на Молодежном, 59, к. 1. Да, жителям ФПК проще. Но не забывайте, за стеклотару вам заплатят. Пивные бутылки оцениваются от 70 копеек до 1 рубля; от шампанского - от 30 до 50 копеек; стеклобой - 2,5-3 рубля за килограмм.

6. Учимся раздельному сбору вторсырья

Это тоже левел ап, для продвинутых. Специализированные сетки-контейнеры для сбора пластика, стекла, макулатуры и алюминиевых банок установлены уже в очень многих дворах Кемерова. По информации на сайте компании «Чистый город», которая отвечает за сбор мусора в нашем городе, их 140, а в ближайшее время появится еще 300 даже не сеток, а красивых современных контейнеров. По итогам независимого рейтинга организации Greenpeace за 2019 год Кемерово занял 5-е место в первой десятке городов России с численностью до 1 млн человек, где система раздельного сбора отходов внедряется наиболее эффективно. А значит - очередь за нами. Надо просто научиться сортировать отходы и созданными для нас условиями пользоваться.

В городах устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот примерный алгоритм:

Одного мусорного ведра теперь вам не хватит. Как минимум понадобится 3 контейнера

В первый контейнер отправляйте отходы из пластика: полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другие изделия из полимеров.

Второй контейнер предназначен для бумаги и картона: сюда бросайте газеты, журналы, картонные обертки от шоколада, коробки из-под обуви. Важно помнить, что с упаковок нужно удалять пластиковые крышечки и определять в контейнер № 1.

Третий контейнер - это обычное мусорное ведро. Туда бросайте пищевые отходы, органику и все, что нельзя сдать в переработку (кстати, сюда же относятся бумажные стаканчики, пластиковые контейнеры из-под яиц, фотографии, термобумага, включая чеки, упаковки со следами жира от пищевых продуктов, например коробки от пиццы).

Подробные правила подготовки вторсырья к сдаче на переработку можно посмотреть здесь.

7. Внедряем умное потребление

Кроме правильной утилизации мусора, важно просто сократить его количество. И тут уже точно все в наших руках.

Пластик от одноразовой посуды наносит серьезный урон природе, загрязняя и почву, и воду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместо одноразовых масок - носим многоразовые, стираем и гладим утюгом с паром.

Вместо чистых листов бумаги - используем в офисе черновики. Вместо покупки новой ручки - меняем стержень. А лучше перевести на эту систему всю компанию.

В магазин ходим с красивой тканевой сумкой, многоразовыми мешочками для фруктов и орехов, а на вопрос: «Вам пакет?», гордо отвечаем: «Нет!». Спасибо скажут не только природа, но и кошелек, ведь за год так можно сэкономить 1000-2000 рублей.

Вместо пергамента для запекания и фольги на кухне используем силиконовые коврики и формочки.

В любимую кофейню ходим со своей термокружкой. Почти во всех кузбасских кофейнях вам с удовольствием нальют кофе в вашу посуду, стоит только попросить. А кое-где даже предоставят скидку - например, в Кемерове это Black Pearl на 50 лет Октября, кофе от Марко на рынке «Сотка». От бумажных стаканов лучше отказаться, потому что по факту они не такие уж бумажные. Изнутри они покрыты слоем пластика, и такое сочетание материалов нереально переработать. Вы можете каждый год пополнять свалки на 365 стаканчиков. Или не пополнять, ничего не теряя. Да и для здоровья это полезно: ведь при нагревании пластика в ваш организм вместе с кофе попадают вредные вещества, а термокружка - штука стильная, красивая и вполне безопасная!

Выбор всегда за нами!