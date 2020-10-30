Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. А мы сообщаем вам о самом важном и актуальном.

Еще у 182 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 15 239 человек. 4378 человек получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 6271 человек находится под наблюдением врачей.

Одновременно с этим растет и статистика по случаям выздоровления. На утро 30 октября еще 242 пациента выписаны из инфекционных больниц. Таким образом, число выздоровевших достигло 10 638 человек.

Выросла и печальная статистика. Семь кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 223 человек.

Статистика. Яндекс.

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