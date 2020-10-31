Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 ноября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как за минувшие сутки изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе? Мы расскажем вам об этом!

На утро 1 ноября у 189 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших достигло 15 428 человек. 4390 человек получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 6012 человек находится под наблюдением врачей.

Кроме того, еще 172 пациента выписаны из инфекционных больниц. Таким образом, число выздоровевших достигло 10 810 человек.

Выросла и печальная статистика. Пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 228 человек.

Статистика. Яндекс.

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