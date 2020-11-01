Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в регионе меняется постоянно. Рассказываем, что важного и актуального в Кузбассе произошло за минувшие сутки.

На утро 2 ноября у 197 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших достигло 15 625 человек. При этом еще 118 пациентов выписаны из инфекционных больниц. Таким образом, число выздоровевших достигло 10 928 человек.

Выросла и печальная статистика. Семь кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Новокузнецке.

-У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония . Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Осинниках. У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Она проживала в Белове,- рассказали в оперативном штабе.

Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 235 человек.

Также 4462 человека получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 6801 человек находится под наблюдением врачей.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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