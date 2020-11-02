Головная боль у кузбассовца оказалась смертельным заболеванием. ФОТО: пресс-служба ГБУЗ «КККД»

Резкая головная боль оказалась проявлением аневризмы – заболевания, которое, в конце концов, приводит к кровоизлиянию в субарахноидальное пространство головного мозга и инсульту.

Тимофей Котенев был на работе, когда у него внезапно заболела голова. Боль была настолько сильной, что мужчина на пару минут потерял сознание. А когда пришел домой, у него началась тошнота и рвота.

- Но сразу я не обратился за помощью к врачам, на следующий день отправился на работу. И только после поехал в больницу, так как боли не прекращались. Помню, что, когда мне делали снимки, все так быстро закружилось перед глазами… - вспоминает Тимофей Котенев.

Врачи поликлиники, выслушав жалобы пациента, тут же отправили мужчину на МСКТ. Результаты обследования оказались тревожными, и тогда пациента срочно госпитализировали в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Барбараша,

- При проведении МСКТ у него обнаружили аневризму, в результате чего у него произошло кровоизлияние в субарахноидальное пространство головного мозга. Пациента экстренно госпитализировали в диспансер, где сразу же провели оперативное вмешательство. Время имеет огромное значение в таких ситуациях. Важно максимально быстро оказать помощь человеку, - сказал Андрей Миронов, заведующий отделением нейрохирургии

Спасение

Тимофею Котеневу провели срочную операцию по клипированию сосудов головного мозга. Операция прошла успешно, и теперь жизни и здоровью кузбассовца ничего не угрожает.

- И я рад, что все в итоге закончилось хорошо. Сейчас чувствую себя нормально. Доктора молодцы! Очень внимательные и неравнодушные. Спасибо им, - сегодня с улыбкой говорит Тимофей Котенев.

Врачи же, проводившие операцию, обращают внимание на то, что Аневризма – коварное заболевание. оно представляет собой выпячиваение стенки артерии и чаще всего поражает сосуды, внутри которых кровь течет под давлением. Постепенно аневризма растет и, в конце концов, при высоком артериальном давлении разрывается с образованием кровоизлияния – инсульта.

Опасность заболевания в том, что в течение долгого времени аневризма может протекать бессимптомно. Когда она разрывается в первый раз, тромбы закрывают образовавшееся отверстие и кровотечение останавливается, но в течение 14 дней может возникнуть повторный разрыв. Тогда кровотечение остановить уже невозможно, и в 60 процентах случаев пациент умирает.

Что делать при аневризме?

- Чтобы понять, есть ли у вас аневризма, достаточно один раз пройти обследование сосудов головного мозга. Направление дают невролог или терапевт. При выявлении аневризмы на той стадии, когда еще не произошло кровоизлияние, пациента оперируют в плановом порядке. Это одно из самых лучших решений проблемы, - рассказал Андрей Миронов.

В группе риска находятся люди с повышенным артериальным давление, сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные сахарным диабетом, а также те, у чьих родственников были инсульт или аневризма.

При появлении внезапных и резких головных болей, потери сознания, тошноте и рвоте, двоении в глазах или снижении зрения нужно немедленно вызывать скорую помощь. Также при аневризме могут нарушаться двигательные функции: появляется слабость в руке или ноге.