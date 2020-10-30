Чтобы деньги дошли до дома

На вопросы отвечает руководитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Руслан Галимов. Фото: пресс-служба НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса».

Как платить рядом с домом и без комиссии, можно ли не платить вообще и как реструктуризировать долг? На эти и другие популярные вопросы отвечает руководитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Руслан Галимов.

– Руслан Ринатович, когда возникает обязанность платить взносы на капремонт и что будет, если ее не выполнять?

– С момента возникновения права собственности на помещения в этом доме (если только квартира не в новостройке – для их владельцев начало внесения взносов на капремонт отстрочено на три года). Важно знать, что если у предыдущего владельца были неисполненные обязательства по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, то они возлагаются на нового собственника. Исключение составляют случаи, когда жилье ранее находилось в федеральной, региональной или муниципальной собственности.

Отмечу, что собственники, не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, облагаются пеней в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления срока оплаты, по день фактической оплаты.

Просроченная задолженность может быть взыскана в судебном порядке. Статьей 196 ГК РФ предусмотрен трехлетний срок исковой давности. Однако согласно п. 1 и п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется только судом по заявлению стороны в споре, в связи с чем Фонд самостоятельно не может применить срок исковой давности. Таким образом, вся имеющаяся сумма задолженности подлежит оплате в полном размере за весь период начисления взносов на капитальный ремонт.

– Предусмотрены ли какие-то способы снизить нагрузку на должника по взносам на капремонт?

– Да, для тех собственников, у которых возникла задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, Фонд предлагает заключить соглашение о рассрочке платежей задолженности на один год. Для этого собственнику необходимо предоставить пакет документов: заявление, копию паспорта собственника, копию правоустанавливающих документов на помещение.

– Если раньше собственники, как правило, оплачивали взносы на капремонт в управляющей компании, вместе с ЖКУ, то сейчас все больше городов переходит на прямые платежи в адрес Фонда. Почему?

– Действительно, учитывая ограниченную численность сотрудников на момент создания регионального оператора и отсутствие программного обеспечения, позволяющего начислять и учитывать взносы, изначально Фонд прибегал к услугам агентов. Агентские договоры заключались с управляющими компаниями, за которыми была закреплена обязанность по сбору взносов на капремонт с собственников и перечислению их в Фонд. Как показала практика, при такой схеме Фонд не владел оперативной информацией о сумме начисленных и собранных средств. Кроме того, обнаружились недобросовестные агенты, которые не исполняли свои обязательства по перечислению собранных взносов в Фонд капитального ремонта. На основании всего этого было решено переходить на схему самоначисления: Фонд самостоятельно начисляет и учитывает взносы на капитальный ремонт. При этом квитанции об оплате взносов собственники получают по почте. За прошедший год мы усилили перевод территорий на самоначисление, минуя платежных агентов.

– Как в таком случае можно платить за капремонт?

Для собственников помещений, переведенных на самоначисление, на сегодня доступны следующие способы оплаты взносов на капитальный ремонт. Первый – через личный кабинет на сайте Фонда без комиссии. Чтобы получить логин и пароль, необходимо направить на электронный адрес rao.fkr42@mail.ru заявление и приложить к нему копию паспорта и копию правоустанавливающих документов на недвижимость. Форма заявления есть на официальном сайте Фонда fkr42.ru в разделе «Собственникам», в подразделе «Доступ к личному кабинету». В личном кабинете также есть возможность распечатать платежный документ и узнать состояние вашего лицевого счета.

Вносить плату на капремонт без комиссии по номеру лицевого счета (указан в платежной квитанции) можно через банки ВТБ (по карте любого банка) и Почта Банк – как непосредственно в офисах, так и через банкоматы, а также с помощью онлайн-банкинга, в том числе по QR-коду (тоже содержится в квитанции).

В начале октября у кузбассовцев, которым Фонд делает начисления самостоятельно, появилась возможность платить за капремонт без комиссии и во всех почтовых отделениях. Соглашение об этом мы заключили с банком ВТБ и Почтой России.

Клиенты Сбербанка, Промсвязьбанка, банка Кольцо Урала, банка Уралсиб тоже могут оплатить взносы на капремонт по номеру лицевого счета, в отделениях или онлайн. При этом будет взиматься комиссия. Добавлю, что отправить платеж в адрес Фонда капремонта возможно вообще из любого банка по указанным в платежном документе реквизитам.

– Почему банковский счет, на который поступают взносы на капитальный ремонт от собственников Кемеровской области, открыт в Красноярске?

– У нас заключен договор банковского счета с ПАО «Банк ВТБ», который зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а расчетное обслуживание клиентов в СФО осуществляется через филиал в Красноярске. В Кемеровской области филиалов банка нет. По требованиям ЦБ РФ, корреспондентский счет банка, используемый для межбанковских расчетов и необходимый для осуществления платежей, может быть открыт только в головном отделении банка, либо его филиале. Операционный офис Банка ВТБ в Кемерове корреспондентского счета иметь не может. Поэтому в платежных документах на оплату взносов на капитальный ремонт указываются реквизиты Красноярского филиала Банка ВТБ.

– А почему именно в ВТБ? Может быть, собственникам через Сбербанк платить удобнее, но там есть комиссия.

– В том то и дело, что когда открывался счет для формирования фонда капитального ремонта, кроме всех прочих условий выдвигалось требование о бескомиссионности платежей. Кроме того, необходимо было, чтобы платить за капремонт можно было во всех населенных пунктах области. В Кузбассе 203 населенных пункта с МКД, у собственников помещений в которых есть обязанность по оплате взносов на капремонт. Во всех населенных пунктах имеются пункты приема платежей банковской группы ВТБ, в которых возможно оплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии.

В то же время Фонд не может требовать от банков, в которых у него нет котлового счета, не взимать комиссию за прием платежей по взносам на капитальный ремонт.

– Подлежат ли перерасчету взносы, сделанные до начала 2020 года собственником, достигшим 70 лет и имевшим право на освобождение от них по старому областном закону?

– В случае, если вам полагалась льгота до 1 января 2020 года, но вы ей не воспользовались, то необходимо обратиться в Фонд с заявлением, копиями паспорта с регистрацией, правоустанавливающих документов на квартиру и поквартирной карточки, в которой будет отражено, что в период предоставления льготы собственник проживал один или с другим пенсионером, достигшим 70-летнего возраста. Документы можно направлять по почте по адресу: 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, пом. 2, или в электронном виде на e-mail: fkr42@mail.ru.

СПРАВКА "КП"

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» – это региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) в Кемеровской области. Согласно Жилищному кодексу РФ, региональный оператор начисляет и собирает взносы собственников на капремонт, организует и финансирует его в соответствии с региональной программой. По закону, все собственники должны обеспечить в будущем капремонт своего общедомового имущества. Перечислять деньги на эти цели можно на специальный счет или непосредственно в Фонд капремонта, в зависимости от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта. Обязанность платить взносы на капремонт распространяется на всех собственников вне зависимости от того, есть ли у них договор с регоператором или владельцем спецсчета.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт определяется субъектом РФ. В Кузбассе с 1 сентября 2019 он равен 6,71 руб. за 1 кв. м.

Как неоднократно писал «Кузбасс», с 2020 года в Кемеровской области изменился порядок и условия предоставления льгот отдельным категориям собственников, связанных с уплатой взносов на капремонт. Если раньше льготники были от них просто освобождены, то теперь они вносят платежи в Фонд, а их расходы компенсируются из областного бюджета, для чего необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Капремонт во всей России, и в Кузбассе в том числе, выполняется в соответствии с региональной программой. У нас она утверждена на 2014-2043 годы. В региональной программе перечислены все МКД, за исключением аварийных и менее чем с пятью квартирами, и план их капремонта.

Региональная программа разбита на трехлетние краткосрочные планы капитального ремонта, утверждаемые органами госвласти Кузбасса на основании муниципальных краткосрочных планов. Всего в регионе до 2043 года планируется капитально отремонтировать 14 тысяч домов. Уже отремонтированы более трех тысяч. В этом году отремонтируют общее имущество более тысячи МКД.

На сайте Фонда fkr42.ru в разделе «Региональная программа» можно познакомиться с ее актуальной редакцией и узнать, на какой год запланирован ремонт в вашем доме. Напомним, что перечень работ строго регламентируется ЖК РФ и включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвалов, относящихся к общему имуществу; ремонт фасада; ремонт фундамента. Также средства фонда капремонта можно расходовать на разработку проектной документации, строительный контроль.

Региональный оператор организует работы по капитальному ремонту в строгом соответствии со сроками, установленными региональной программой и краткосрочными муниципальными планами.